Deze dure trailer is duurder dan jouw auto

En anders ben je een zeer succesvol persoon, want je hebt dan écht een dure auto.

Gefeliciteerd! Jij hebt net die 30 miljoen belastingvrij gewonnen! Nog voordat je het in ontvangst mag nemen van de staatsloterij, heb je alvast een lijstje met auto’s die in jouw droom garage moeten komen te staan. Ondanks dat je nu behoorlijk in slappe was zit, zul je wel heel erg voorzichtig zijn met je nieuwe auto’s.

Dus dan heb je een goede en dure trailer nodig. Want ja, je hebt trailers en trailers en jij wil de beste trailer hebben voor exotische speeltjes. Straks gaat het onderweg regenen en wordt je 959, F40 of Saab 900 nat en dat wil je niet. We hebben goed nieuws voor je, want dit is Race Transporter 7. En nee, dat is (nog) niet een film met Jason Statham, maar de Rolls-Royce onder de trailers.

De maker van de Race Transporter 7 – Brian James Trailers – zegt namelijk dat dit een ‘super-premium’ gesloten trailer is. Tja, als hij het zegt, dan zal het wel zo zijn, toch?

Dure trailer kan kantelen

De dure trailer – in de getoonde configuratie – is voorzien van maar liefst 3 assen en dus zes wielen. De achterklep is elektrisch bedienbaar, dus je hoeft niet staan te draaien aan een lier. Vervolgens kan de motorhome ook iets kantelen, zo kun je handig je 918, LaFerrari of Ford Ka in- en uitladen. Volgens de maker kan de aanhanger dermate kantelen, dat zelfs de meest exotische sportwagens in- en uitgeladen kunnen worden.

Mocht je dit in het donker doen: er is verlichting. Voor al deze elektrische apparatuur is er een accu aanwezig. Met een app op je smartphone kun je zien hoe vol de batterij is.

De trailer is aërodynamisch vormgegeven, zodat je minimale weerstand ervaart als je de kar achter je Mercedes-AMG G63, Range Rover Supercharged of Suzuki Jimny hebt hangen. Als je vol accelereert, dan zal de auto in de trailert op zijn plaats blijven dankzij deugdelijke bevestiging én een ultrastroeve vloer.

Niet heel goedkoop

Tenslotte het gewicht. Brian James Trailers zegt niet wat deze precies weegt, maar wel dat ‘ie uit lichtgewicht materialen is opgetrokken. Dit is gedaan omdat het gecombineerde gewicht onder de 3.500 kg moet blijven, dus een lichtere trailer zorgt ervoor dat jij je Enzo, Carrera GT of Clio zonder problemen kunt vervoeren.

Prijzen van de dure trailer zijn afhankelijk van de specificatie, maar beginnen bij 25.500 pond. Standaard is ‘ie 5,5 meter lang en heb je twee assen, maar een lange met drie assen kan ook, evenals een bredere en hogere variant. Dan ben je 40.000 pond kwijt. Je hebt net de staatsloterij gewonnen, dus dan kan dat er ook wel af.

Check deze video om de bewegende beelden te zien:

Meer lezen? Dit had de redactie gekocht met het winnende lot van de staatsloterij!