Briljant idee is werkelijkheid: de elektrische brandweerauto!

Een elektrische brandweerauto: dat we daar niet eerder aan hebben gedacht!

Elke keer als de techniek, samenleving, industrietak, wetenschap of gezondheidszorg zich ontwikkeld, zijn er twee kampen. Zoals altijd. De ene is positief gestemd en kan vooruitgang waarderen, de andere kant zien alleen maar beren op de weg. In de politiek leidt dit tot een enorme tweestrijd en polarisatie, maar eigenlijk is dat overal zo.

Met elektrisch rijden is het hetzelfde. Er zijn conservatievelingen die aangeven dat benzine of diesel veel beter voor het milieu is. Dat is uiteraard kwats. De overenthousiaste progressievelingen vertellen dat het juist heerlijk ontspannen is om op vakantie 15 keer te moeten laden. Dat is natuurlijk ook pure onzin.

Werkt een elektrische brandweerauto wel?

Toen we hoorden van de elektrische brandweerauto voelden we al weer een soortgelijke discussie opkomen. Want een elektrische brandweerauto is toch onzin? Je wil toch niet 2 keer moeten laden voordat je arriveert bij het afgebrande pand in kwestie? Dat zal niet gebeuren, maar daar komen we zo op terug.

Eerst willen we je voorstellen aan deze elektrische brandweerauto, de Vector van E-One. Deze ziet eruit als een traditionele brandweerwagen. Ondanks dat de mensen uit de VS nog niet zo heel erg lang de grond hebben bezet daar, hechten ze er veel waarde aan traditie.

Best een puik idee

Eigenlijk is het idee van elektrische brandweer briljant. Zo’n truck staat een tijd stil en ineens moet dan ineens volgas rijden. Dat is hartstikke vervuilend met een diesel. Een EV is dan veel beter, ook vanwege het direct beschikbare koppel.

Het accupakket is 327 kWh groot, dus je komt echt wel aan op je bestemming. Een brandweerwagen hoeft normaal gesproken geen honderden kilometers af te leggen, natuurlijk. Dus nog een reden om over te gaan op elektrisch voor de brandweer. Overigens is het mogelijk voor E-One om de truck te voorzien van een range-extender op diesel, voor als de regio wel enorm is. Of er toch veel ritjes zijn op met oud en nieuw.

Het is mogelijk om 2.839 liter water per minuut op te pompen met vier slangen. Dat staat min of meer gelijk aan het verbruik van een Alfa Romeo 159 1.750 TBI. Het laden van de truck geschied op de kazerne, waar de accu in 3,5 uur weer vol is. Over prestaties wordt met geen woord gerept, maar we gaan er vanuit dat de E-One Vector gaat als de brandweer.

Via: Mesa Fire Department via Instagram.