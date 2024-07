Deze elektrische auto’s zijn WEL geschikt voor de vakantie

Met deze elektrische auto’s kun je WEL op vakantie. ADAC onderzocht meer dan 80 EV’s en slechts een paar blijken écht geschikt.

Range anxiety. De angst die optreedt bij het rijden in een elektrische auto over lange afstanden voor een lege batterij. Kom je wel tot de volgende laadpaal en is er dan een plekje vrij om te laden?

De Duitse evenknie van de ANWB, ADAC, zocht dat uit voor de twijfelende vakantiegangers. Met welke elektrische auto kom je het verst en heb je dus de minste zorgen over de actieradius.

Op vakantie met elektrische auto

Het onderzoek is uitgegaan van de actieradius van de auto’s zoals ADAC die zelf in zijn ecotest heeft vastgesteld. Op die manier gaat het onderzoek uit van een meer objectieve meting dan de fabrieksopgave.

Vervolgens kijkt het onderzoek naar een vakantiescenario. Daarbij wordt uitgegaan dat vakantiegangers de batterij niet verder leegrijden dan tot 10 procent zodat er een veilige marge is om bij het laadstation te komen. Vervolgens wordt er één laadsessie van 20 minuten bij de snellader meegerekend.

Uit deze rekensom komt een totaalbereik (met 1 laadstop dus) en daar is wat ADAC neemt als maatstaf en geschiktheid voor lange afstanden.

Hyundai Ioniq 6 bovenaan

Koploper en nummer 1 in de test is de Hyundai Ioniq 6 met een 77,4 kWh batterij en achterwielaandrijving. Met één laadstop komt het totale rijbereik op 931 kilometer wat gewoon een heel eind is.

Runner up is de Lucid Air met 859 kilometer en de BMW iX met 835 kilometer. Komt het rijbereik boven de 750 kilometer met één keer snelladen dan is de auto volgens de Duitse ANWB geschikt voor lange afstanden.

Van de meer dan 80 geteste auto’s zijn er slechts dertien die aan die eis voldoen. Tussen de 750 en 500 kilometer zijn ook wel geschikt, maar moet vaker geladen. Dan waren er veertien stuks onder voorwaarden geschikt en de rest nauwelijks geschikt.

Onderaan de lijst bungelt de Fiat 500e met de 23,8 kWh batterij die met een snellaadstop niet verder komt dan 233 kilometer. De eerste Tesla vinden we pas terug op plek 13 met de Model X met een rijbereik van 763 km. De Tesla Model 3 staat zelfs pas op plek 23.

Top 10 elektrische auto’s voor de vakantie

Voor de volledigheid nog even de volledige top 10. Voor alle andere geteste auto’s kun je natuurlijk even een kijkje bij het onderzoek zelf nemen.

# Model Totaal rijbereik 1x snelladen Rijbereik volle accu Bijgeladen in 20 min 1 Hyundai Ioniq 6 2WD (77,4 kWh) 931 km 502 km 429 km 2 Lucid Air Grand Touring AWD 859 km 550 km 309 km 3 BMW iX xDrive 50 835 km 553 km 282 km 4 Mercedes EQS 450+ 825 km 521 km 304 km 5 Mercedes EQE SUV 350+ 806 km 503 km 303 km 6 Polestar 2 LR Single Motor (82 kWh) 801 km 481 km 320 km 7 Nio ET5 Touring 100 kWh 792 km 466 km 326 km 8 Hyundai Ioniq 5 2WD (77 kWh) 786 km 423 km 363 km 9 Mercedes EQE 350+ 783 km 480 km 303 km 10 Hyundai Ioniq 6 4WD (77,4 kWh) 782 km 422 km 360 km

Nog niet onderzoeken moe? We schreven ook over onderzoek naar hoeveel Nederlandse EV bezitters zich zorgen maken als ze op vakantie gaan. Vakantiestress over de elektrische auto.