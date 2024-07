Elon Musk verliest 4,6 miljard euro per maand

Elon Musk ziet zijn waarde flink verdampen, maar geen zorgen.

De rijkste man ter wereld zul je nooit worden met een baantje bij de post. Van een salaris alleen is het lastig een enorm vermogen op te bouwen. Daar komt investeren en/of ondernemen om de hoek kijken. Elon Musk heeft beide gedaan en mag zich de rijkste man op aarde noemen. Zelfs met alle financiële tegenvallers dit jaar.

Waarde Elon Musk

Musk heeft ongetwijfeld de nodige centen op de bank staan, maar het overgrote deel van zijn waarde is gelieerd aan aandelen. Als één van zijn bedrijven het slecht doet, is de pijn ook voelbaar voor hem. Deze skin in the game maakt hem tot de rijkste ter wereld. Dit jaar is het echter vooral geld verdampen.

De waarde van Elon Musk bedroeg 251,3 miljard dollar op 31 december 2023 volgens Forbes. Een halfjaar later is de man goed voor 221,4 miljard dollar, peildatum 28 juni 2024. Dat betekent dat Musk ongeveer 4,6 miljard euro per maand verloor aan waarde. Bedragen waar jij en ik je eigenlijk niets bij kunnen voorstellen.

De grootste klap is afkomstig van een rechter uit de Amerikaanse staat Delaware. Deze rechter voorkwam dat Musk zichzelf een bonus van 51 miljard dollar kon uitkeren. Nu is daar nog het laatste woord niet over gezegd. Dit enorme bedrag kan uiteindelijk in handen komen van de Tesla-topman. Aandeelhouders hebben onlangs gestemd dat Musk wél het bonuspakket zou moeten krijgen.

De volatiliteit van het aandeel Tesla hielp ook niet mee. Na een slecht eerste kwartaal daalde het aandeel van het automerk. Na goed nieuws over het tweede kwartaal is het aandeel Tesla echter alweer met meer dan 20 procent gestegen.

En de rest van de miljarden dan? Musk vergrootte zijn aandeel in de kunstmatige intelligentie startup xAI met 14,4 miljard dollar. Daarnaast heeft hij een aandeel van 75 miljard dollar in SpaceX en 7 miljard dollar in X.

Dus ja, op papier is Musk inderdaad miljarden per maand verloren. De ondernemer zal er geen boterham minder om hebben gegeten. We gaan weer over tot de orde van dag.