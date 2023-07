Hyundai levert supercar optie op Ioniq 5 N

Wat het gaat kosten, geen idee. Maar zelfs BMW M en Mercedes AMG bieden deze supercar optie niet aan.

Het is echt te flauw van ons om constant te verwijzen naar wat Hyundai in de jaren ’80 deed en wat ze tegenwoordig doen. En toch kunnen we het soms niet laten. Het merk is enorm ambitieus en blijft grote stappen zetten. Niet alleen qua design of techniek, maar ook qua uitrusting.

In dit geval eventjes de Hyundai Ioniq 5. Dat is een beetje het marktgebied wat vroeger de Hyundai Sonata was. Dat was een grote lap auto dat het moest hebben van een lage prijs, rijke uitrusting en een hoop ruimte. Passat-ruimte voor Golf-geld, zeg maar.

Supercar optie voor de Ioniq 5 N

Maar tegenwoordig hebben we de Hyundai Ioniq 5 N met een wel heel speciale optie: Dymag velgen! Voor wie Dymag niet kent, dat is een heel exclusieve velgenfabrikant dat sinds 1974 actief is. Net als BBS en Apptech richten ze zich meer op de performance-kant en minder op de Instagram-kant. Alleen staat Dymag ietsje hoger in de markt. Ze leveren de velgen voor Gunther Werks, Radford, BAC en diverse motorfietstuners. Ook de Ascari A10 stond destijds standaard op Dymag-wielen.

Dus nu is het tijd dat deze exclusieve en zeer gespecialiseerde fabrikant gaat leveren voor… Hyundai. De Dymag-velgen zijn onderdeel van de N-Performance lijn voor de Ioniq 5N. In feite dus een supercar optie voor een populaire EV! Ze zijn 21 inch groot en qua design is het niet heel spannend. Dat is eigenlijk en compliment, want in veel gevallen zijn lichtmetalen velgen van elektrische auto’s nogal maf vorm gegeven.

Gewicht

De Ioniq 5 N is en blijft een zware auto (meer dan 2.000 kg), maar de wielen helpen wel degelijk. Ten eerste is het gewicht lager, met hoeveel kilogrammen dat precies is gegaan zegt Hyundai niet. Maar de carbon wielen van Dymag hebben een even grote impact op gesmede wielen qua gewicht als gesmede wielen dat hebben op gegoten wielen.

Dus waar een typisch gegoten wiel van 9×20 ongeveer 15 kilogram weegt, is een gesmeed wiel van dat formaat 12 kg. Een Dymag wiel weegt in die maat 9 kilogram. Die van de Ioniq zijn dan wellicht ietsje zwaarder, want 21 inch groot.

Die paar kilogrammen besparen is wel degelijk interessant, want het komt de rijeigenschappen ten goede. Het zorgt voor een lager onafgeveerd gewicht.

Als @martijngizmo een Ioniq 5N ging rijden, koos hij voor deze velgen. 100%. Wat de velgen gaan kosten: geen idee. Een setje zal minimaal over de 10 mille heen gaan. Maar dan heb je wel heel erg bijzondere techniek op (eh, onder) je Ioniq 5 N. Naast de lichtgewicht wielen zien we meer onderdelen als een speciaal N Performance sportstuurwiel, brandblusser en leder-alcantara sportkuipen.

Via: Carscoops