Deze elektrische cabrio is nu al uitverkocht

Er lijkt genoeg animo te zijn voor de Polestar 6. Eerlijk is eerlijk: er zijn ook weinig alternatieven.

Je zou bijna denken dat de cabrio samen met de verbrandingsmotor ten onder zal gaan. Er zijn namelijk gewoon geen elektrische cabrio’s. Goed, je hebt de Smart Fortwo Roadster en de Fiat 500eC, maar dat zijn geen echte cabrio’s. En de nieuwe Tesla Roadster (die ooit nog een keer gaat komen) is eigenlijk helemaal geen roadster.

Gelukkig gaat Polestar de cabrio redden: zij komen met een échte elektrische cabrio. Hun O2 Concept is meer dan een leuke concept car. Eerder deze maand maakte het merk bekend dat deze in productie gaat als de Polestar 6.

Dat is natuurlijk harstikke mooi, maar is er eigenlijk wel markt voor een elektrische cabrio? Een gebrek aan aanbod kan natuurlijk ook gewoon komen door een gebrek aan vraag.

Gelukkig voor Polestar lijkt het wel snor te zitten met de vraag. Sterker nog: het loopt storm met de reserveringen. De Polestar 6 LA Concept edition – wat je kunt zien als de First Edition – is namelijk in een week tijd uitverkocht.

Het gaat om een beperkte oplage, maar het zijn toch maar even 500 mensen die alvast een Polestar 6 gereserveerd hebben. Dat terwijl de Polestar 6 geen koopje zal zijn. We praten namelijk over een auto met 884 pk en 900 Nm koppel. Dit is dus geen Mazda MX-5.

Wat ook nog goed is om te vermelden: de Polestar komt pas in 2026 (!) op de markt. Op z’n vroegst. Als Polestar niet oppast is de Tesla Roadster er straks nog eerder. Toch hebben er alvast 500 mensen een exemplaar gereserveerd. En wie weet hoeveel mensen er nog achter het net hebben gevist.