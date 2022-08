Hoera! Ook in 2023 verlaagde brandstofaccijns

De verlaging van de brandstofaccijns is helaas tijdelijk, maar het goede nieuws is: de verlaging wordt wel verlengd.

We hebben het maar zwaar met z’n in allen, hier in Nederland. Alles wordt duurder. Niet in de laatste plaats de benzine. Je bent nu heel blij als je voor €1,90 kunt tanken. Er was een tijd was dat de haren je te berge rezen als je zo’n bedrag zag.

Verlaagde accijns

Let wel: dit zijn nog prijzen mét een verlaagde accijns. Kun je nagaan hoe duur de benzine was als de accijns niet verlaagd was. Toch zit het eraan te komen dat de accijns weer terug gaan naar het oude niveau. Er was namelijk sprake van een tijdelijke verlaging, tot en met december dit jaar.

Verlengd

We hebben nu echter goed nieuws. Het kabinet pakt namelijk groot uit. Den Haag komt met een uitgebreid pakket aan maatregelen om de koopkracht te vergroten. Wat hier op Autoblog vooral relevant is: de verlaging van de brandstofaccijns wordt verlengd! Dat heeft onder andere RTL Nieuws vernomen van ingewijden uit Den Haag.

1 juli

Ook in 2023 kunnen we dus nog rekenen op een de verlaagde brandstofaccijns. Dat wil zeggen: in de eerste helft van 2023. Helaas geldt dit maar tot en met 1 juli. Daarna gaan we dus weer op oude voet verder, met 0,83 cent accijns. Tenzij de verlaging nog een keer verlengd wordt natuurlijk.

Bedragen

Mocht je het vergeten zijn om wat voor bedragen het ging: voor benzine geldt een verlaging van 17,3 cent per liter. De accijns op diesel is verlaagd met 11,1 cent en de accijns op lpg met 4,1 cent. Ondanks de verlaging is de brandstofaccijns in Nederland trouwens nog steeds hoger dan waar ook. Maar het is in ieder geval iets.

Bijtelling

In ander nieuws: de belastingtarief van de eerste schijf gaat ook omlaag. Dat betekent dus dat je ook minder bijtelling betaalt volgend jaar. Mits je in de eerste schijf zit natuurlijk. Die vlieger zal dus voor lang niet alle zakelijke leaserijders gelden.

Foto: Mercedes-AMG GLE 63 S bij de pomp, gespot door @jobjobben