Dikste C-klasse van Marktplaats is niet eens de duurste

Om nu van een koopje te spreken gaat ook weer te ver.

Mercedes was altijd een merk dat degelijke auto’s bouwde, waarmee je netjes voor de dag kon komen. Zelfs de dikke AMG-modellen waren lange tijd ingetogen. Alleen de kenners hadden in de gaten dat het ging om de topversie.

Met de eerste C 63 AMG deed Das Haus echter geen enkele poging meer om beschaafd te zijn. Met de uitgeklopte wielkasten, dikke bumpers en natuurlijk vier uitlaten was het absoluut geen sleeper meer.

In 2011 deed Mercedes er doodleuk nog een schep bovenop. Toen werd de C 63 AMG Black Series geïntroduceerd. Een auto met een asociaal dikke bodykit en een 6.2 V8 die er 517 pk’s uit perste. Optioneel was er zelf een grote taartschep te krijgen.

De C 63 Black Series blijft tot op de dag van vandaag de dikste C-klasse, want van de C205 is zo’n variant er nooit gekomen. Die was sowieso iets minder bruut, want ja, geen atmosferische V8. En de nieuwe C 63 AMG? Daar hoeven we het helemaal niet over te hebben.

Goed, er staat nu dus een exemplaar op Marktplaats. Eentje die uitgevoerd is in Iridium Silver. Normaalgesproken is dat niet de meest spannende kleur, maar zelfs in zilver oogt de Black Series nog heel bruut. Dat komt mede omdat dit exemplaar is uitgevoerd met spoiler. Die zat er in dit geval niet af fabriek op, maar dat mag de pret niet drukken.

De verkopende partij vraagt er op Marktplaats €149.100 voor. Daarmee is het een hele dure C-klasse, maar… het is niet de duurste. Er staat namelijk nóg een C 63 Black Series op Marktplaats. Die moet €164.740 kosten. Dat exemplaar heeft minder kilometers gelopen, maar is wel wat anoniemer uitgevoerd. Vandaar dat we deze zilverkleurige tot de dikste C-klasse van Marktplaats bombarderen.

Één ding is zeker: een C 63 Black Series is aardig waardevast. De nieuwprijs van dit exemplaar was namelijk €169.021. De lage afschrijving heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat er maar weinig van gebouwd zijn. 800 om precies te zijn.