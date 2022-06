MINI snapt het en komt met elektrische cabriolet

En daarmee is MINI misschien wel de eerste die met een échte elektrische cabriolet op de markt gaat komen.

MINI. Toch een merk dat bij veel mensen een speciaal plekje in het hart heeft. Bij mij niet in het minste geval, vanwege de nostalgie van de oude Mini die ik ooit had (heeft iemand hem al gevonden trouwens?) mijn 2 MINI’s als leasewagens in een ver verleden en de MINI Cooper S cabriolet die mijn vrouw heeft.

Het zijn en blijven heerlijke wagentjes en dat zie je ook terug in de verkoopaantallen. MINI loopt als een trein, zogezegd. Er zijn dan ook enorm veel verschillende modellen. Zo heb je de Countryman, de Clubman, de 5-deurs, de elektrische MINI en natuurlijk de cabriolet. Voor ieder wat wils, zou je denken.

Nou, niet dus. Er mist namelijk 1 belangrijk model; een elektrische cabriolet. Maar die gaat er toch echt komen!

MINI komt met elektrische cabriolet

Volgens het doorgaans goed ingevoerde BMWblog.com heeft moederbedrijf BMW de knoop doorgehakt en komt er van de volgende generatie MINI ook een elektrische cabriolet. Niet meer op het huidige platform, maar op het volgende en dat is eigenlijk alleen maar goed nieuws.

Want een nieuw platform betekent namelijk vooruitgang en in het geval van een EV is dat altijd goed. Zo zal de actieradius verder verbeteren vanwege meer ruimte voor nieuwere accu’s en zullen de rijeigenschappen ook weer een niveau hoger liggen.

En laat dat nou het allerbelangrijkste zijn bij een MINI. Want voor de ruimte koop je hem niet, zullen we maar zeggen. En zeker als je een elektrische variant met open dakje lanceert is het belangrijk dat die ook een beetje goed stuurt. Want aan de acceleratie zal het niet liggen.

Elektrische MINI cabrio is een goed idee

Het is vooral heel slim van BMW om een elektrische MINI cabrio op de markt te gaan brengen. Een vijfde van alle MINI’s die nu wordt verkocht is namelijk een open variant en dat zal met een beschikbare EV cabrio ernaast alleen maar toenemen.

Voor specificaties, prestaties en prijzen is het nu nog veel te vroeg, maar volgens BMWblog is het wel duidelijk dat de elektrische cabriolet er in 2025 zal zijn. Pienter van ze, het zal ze geen windeieren gaan leggen. Maar dan rest alleen de vraag; is MINI de eerste die dat concept toepast?

Fiat heeft nu dan wel de 500 EV cabrio, maar dat kun je met de beste wil van de wereld geen échte cabriolet noemen. Met z’n dakbogen. Evenals de Tesla Roadster uit de jaren ’10, da’s meer een targa-achtige. Wij komen in elk geval niet 1,2,3 op op een andere elektrische cabrio.

Laat dus maar komen, het lijkt ons in elk geval een schot in de roos!