Jammer: elektrische Cayenne krijgt nep V8-geluiden

Het past toch niet bij een merk als Porsche om de boel te flessen met nep motorgeluid.

Hoe geef je een elektrische auto beleving mee? Meerdere autofabrikanten simuleren allerlei geluidjes in de cabine om er nog wat van te maken. Hyundai heeft zelfs nep-versnellingen bedacht in het geval van de IONIQ 5. Met alle respect, dat een merk als Hyundai experimenteert op dat vlak is meer dan prima. Maar nu gaat ook Porsche nep motorgeluid aanbieden.

In de volledig elektrische Cayenne komt de mogelijkheid om een nep V8-geluid door de speakers te laten pompen. Daarover bericht Autocar, die tijdens het Goodwood Festival of Speed met een prototype de heuvelklim meemaakten.

Porsche probeert met deze beslissing naar eigen zeggen tegemoet te komen aan klanten die het motorgeluid zullen missen. In navolging van de Taycan biedt ook de elektrische Cayenne de optie om via de speakers een gesynthetiseerd motorgeluid af te spelen. Waar het bij een Taycan een futuristisch geluidje is, krijgt de Cayenne EV nep motorgeluid.

De Duitse autofabrikant claimt gebruik te maken van opnames van een échte V8. Het idee is dat je nog een beetje het gevoel hebt in een Porsche met karakter te rijden, ook al komt het geluid voort uit luidsprekers en algoritmes. Mja, voelt toch een beetje als een misstap voor het merk uit Stuttgart. De echte liefhebber hou je er niet mee voor de gek.

Het voelt een beetje als vegan bacon die ruikt naar spek maar smaakt naar karton. Natuurlijk, we snappen de marketinggedachte, maar het blijft een kunstmatige toevoeging in een auto die het moet hebben van vooruitgang, niet van nostalgie.

Met vooruitgang zit het overigens wel snor. De Cayenne EV krijgt naar verluidt drie versies: een basisuitvoering met zo’n 395 pk, een S met 590 pk en een Turbo-variant die boven de 1000 pk uitkomt. Wat een beetje doet denken aan de Taycan Turbo GT, ook zo’n krankzinnig snelle elektrische Porsche.

Qua formaat groeit de Cayenne EV in alle richtingen: langer, hoger en een bredere wielbasis. Op de krappe Nederlandse wegen kan dat misschien even wennen worden voor huidige Cayenne-rijders die de overstap maken. Aan de andere kant is de huidige Cayenne ook geen kleine jongen.

Porsche kiest het beste van twee werelden. De benzine-Cayenne blijft gewoon in productie tot zeker 2035, mogelijk zelfs nog langer als er tegen die tijd nog steeds vraag is naar de ICE.

De officiële onthulling van de volledig elektrische Porsche Cayenne volgt later dit jaar.