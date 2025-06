Elektrische AMG krijgt nep V8-geluid én neppe versnellingen

Met deze EV heb je geen V8 meer nodig!

AMG-klanten willen gewoon een V8, dat is duidelijk. Een hybride C63 met een vierpitter lusten ze niet. Dat belooft weinig goeds voor een volledig elektrische AMG… Mercedes trekt echter alles uit de kast om de V8-liefhebbers over de streep te halen.

Anderhalve week geleden konden we al verklappen dat de elektrische AMG een nep V8-geluid krijgt. In een teaser was dit geluid al te horen. Dat gaat waarschijnlijk niet alleen vanbinnen klinken, maar ook vanbuiten. De vorige week onthulde Concept AMG GT XX heeft namelijk speciale speakers in de koplampen.

Daar blijft het niet bij. Autocar sprak met Markus Schäfer, de technische baas van AMG, en hij zei het volgende: “Hoe voelt de auto aan qua geluid, qua geluidsniveau, qua trillingen, qua schakelen? Hij moet je emotionele kant raken. En als dat niet lukt, werkt het niet. Dat is wat AMG-auto’s doen, en dat is precies wat we stukje voor stukje in deze AMG GT XX hebben verwerkt.”

Het lijkt er dus op dat Mercedes zoveel mogelijk de beleving van een V8 wil nabootsen, inclusief schakelmomenten en zelfs trillingen. Als we het interieur van de Concept AMG GT XX bekijken zien we inderdaad ook flippers achter het stuur. Daarop staat ‘Up’ en ‘Down’, dus we gaan ervan uit dat deze niet voor recuperatie zijn.

Schäfer gaat zelfs nog een stapje verder door te zeggen dat we in deze auto alles kunnen verwachten wat je in AMG’s met een V8 of V12 hebt. Dat is nogal een boude claim. Wat Mercedes daarvan waar kan maken gaan we volgend jaar zien. Mercedes zorgt in ieder geval voor hooggespannen verwachtingen.