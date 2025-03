Aankomende Lamborghini krijgt meer dan 2.000 pk

De volgende melkkoe van Lamborghini krijgt meer pk dan de Revuelto en Temerario bij elkaar op geteld.

Lamborghini is dankzij de 1.015 pk sterke Revuelto en 920 pk sterke Temerario weer lekker op de pk-tour. Als je het toch hebt over het soort auto’s dat veelal op posters moet verschijnen, past een hoog getal voor het vermogen er ook mooi bij. Dat het gros van de gereden kilometers vervolgens op lage snelheid langs een leger filmende tieners is, laten we dan even buiten beschouwing.

Lanzador

Er komt nu een nieuw model dat qua pk’s Lamborghini’s verder dan ooit moet krijgen. En dat is de Lanzador. Deze auto is voorgesteld als concept, maar moet erg lijken op wat we gaan zien als productieauto. Het wordt een bijzonder allegaartje, maar dus wel een crossover. Gezien het succes van de Urus niet vreemd.

Deze vorm heeft als voordeel dat de auto onderhuids veel kan delen met andere aankomende VAG-EV’s, met name in de hogere regionen. Oh ja, de Lanzador wordt Lambo’s eerste EV. Wisten we ook al, maar nu wordt duidelijk wat voor soort specs het merk voor ogen heeft.

2.000 pk!

Stephan Winkelmann had al een keer gezegd dat hij een vermogen van 1 megawatt het minimum vond (dat is 1.360 pk), waarmee min of meer al bevestigd was dat de Lanzador de krachtigste Lamborghini aller tijden zou worden. Dat getal mag je keer anderhalf doen, want nu wordt duidelijk dat de Lanzador een beoogde 2.000 pk krijgt! Dat is meer dan een Revuelto en een Temerario bij elkaar opgeteld, en dat voor de EV die beoogd wordt als het vervolg van het succes van de Urus. Dat bij vele merken de performance-EV-markt een beetje in kakt lijkt Lamborghini niet te deren.

980V

Ook gaat het nieuwe platform weer grenzen doorbreken qua EV-capaciteit. Zo maakte Porsche furore met hun 800V-architectuur voor pijlsnel laden met de Taycan. Veel merken hebben nu 800 volt, Nio heeft zelfs 900. Lamborghini gaat alles aftroeven met een 980V-architectuur. Wat dat concreet gaat doen qua laadsnelheden, moeten we nog even afwachten.

En afwachten wordt het zeker, want volgens de planning komt de Lamborghini Lanzador pas tegen 2030 op de markt. Lang genoeg voor 980 of zelfs 1000V om compleet bijtijds dan wel ietwat achterhaald te maken, maar goed. VAG-baas Oliver Blume denkt dat de Lanzador hoe dan ook in de smaak gaat vallen: het wordt een ‘echte Lamborghini’. (via Autocar)