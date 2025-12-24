Goedkoopste Audi e-tron GT is nog verder afgeschreven dan Porsche Taycan!

Het is nog een bijzondere uitvoering ook.
De goedkoopste Taycan van Nederland noteerde al een gigantische afschrijving van meer dan zestig procent. Het zette me aan het denken: werkt het ook zo bij zijn broertje van Audi, de e-tron GT? En welke van de twee is nu het goedkoopste op Marktplaats?
De zoektocht brengt me bij een e-tron GT die te koop staat in Zwolle. Audi bouwde het exemplaar eind 2021 en kwam meteen naar Nederland. Sindsdien hebben drie zakelijke eigenaren er meer dan 166.000 kilometer mee gereden. Voor het aantal kilometers ziet de cabine er nog fris uit op de foto’s.
Niet zomaar een e-tron GT
Een stel badges op en in de elektrische auto bewijzen de speciale identiteit. Je kijkt hier naar een Audi e-tron GT edition ZERO Competition. Dit is een gelimiteerde uitvoering die uitkwam bij de release van de e-tron GT. Dit was dus de aftrap van Audi’s lage EV’s.
Extra fijn is de Competition-toevoeging. Daardoor kreeg de e-tron vanaf de fabriek een singleframe grille, bumpers, dorpels, buitenspiegels en Audi-ringen uitgevoerd in glanzend zwart, maar ook getinte ramen, extra lekkere Sportstoelen, edition ZERO-raamgravering en een edition ZERO-interieurbadge.
De specificaties liegen er ook niet om. De elektro-aandrijflijn zorgt voor 477 pk, een 0-100-tijd van 4,1 seconden en een top van 245 km/u. Een 93-kWh batterijpakket zorgde origineel voor 479 kilometer range. Daar is volgens de verkoper nog 90 procent van over. Je moet dus zo’n 430 kilometer ver kunnen komen op papier.
Wat kost de goedkoopste Audi e-tron GT?
Iemand pikte ooit de gloednieuwe e-tron GT bij Audi op voor 126.400 euro. Na iets meer dan vier jaar vraagt de dealer uit Zwolle er nog 41.950 euro voor op Marktplaats. Daarmee is er nog maar 33 procent van de waarde over. De volgende belangrijke vraag: hoeveel verder kan ie nog afschrijven? En nog een belangrijke vraag: wat vindt onze @wouter van deze e-tron GT Competition? Je hoort en ziet het hieronder!
adyton zegt
Ik dacht dat de editie “ZERO competition” heette. Met de zero dan nog eens in drukletters om extra dominantie te tonen.
HZW zegt
De afschrijving van EV’s is niet normaal, en dan heb je nog het accu verhaal.
Als die na 4 jaar en 166.000 km op 90% staat is de vraag bij welk percentage gaat het heel snel achteruit qua range.
Bij een telefoon is het vaak onder 90% een snel aflopende zaak, waar de accu steeds sneller leeg is.
En een nieuwe accu lijkt mijn geen optie, dan is hij al snel economisch total loss, omdat die accu waarschijnlijk duurder is dan de waarde van de auto.
Robert zegt
Alles in het juiste perspectief. Als de auto nog eens 160.000+ km rijdt, is er nog eens 10-12% afgekalfd van de capaciteit. Dan hou je nog 80% over van de originele 479 km, of te wel ca. 385 km. Effectief is dat 250 -270 km. Voor mij zou dat meer dan genoeg zijn èn die extra 160.000 km is voor de meeste mensen zo maar 6 tot 12 jaar rijden. Ergo: het lijkt veel erger dan het is.
Het is dat ik geen 42 mille (minus inruil) heb liggen, want van alle EV’s vind ik dit toch wel een van de fraaiste ooit gebouwd.
b00st zegt
Degradatie is vrij lineair.
rwdftw zegt
Ik denk dat je er als consument blij mee moet zijn. Laten we wel wezen, de nieuwprijs van een EV is voor velen gewoon buiten bereik. Maar een 2e hands Model 3 pik je al op voor 16-17K met nog geen 150k op de teller.
Degradatie van een EV is ook anders dan die van je telefoon. Het materiaal van de batterij is anders, het BMS is beter en het gebruik is anders. https://insideevs.com/news/723734/tesla-model-3y-battery-capacity-degradation-200000miles/
En laten we wel wezen : het eerste commentaar hier op die EV hausse was “ze zijn veel te duur en voor de normale consument niet te betalen”. Nu kelderen ze in waarde waardoor je ze wel kan betalen maar zijn jullie het weer niet eens met de afschrijving….. Wat wil je nou? :)
royaledeluxe zegt
In veel gevallen is het niet zo dat het om een EV gaat of niet. Maar om de financiële oefening en het gevoel daarbij. In het eerste geval, wanneer je een nieuwe wagen zoals deze aanschaft is hij duur. Nadien als je hem tweedehands aanschaft is hij betaalbaar maar is de afschrijving nog steeds niet gedaan. Plus als je dan al gelukkig ben met de wagen is de batterij een ding, want in het begin bijna 500km’s en nu nog geen eens 400. Dan is het bereik dingetje toch weer een punt voor sommigen. Dit is iets dat je niet zo hebt met een benzine wagen, daar heb je misschien wel wat minder PK’s over de levensduur van de wagen maar het bereik blijft toch ongeveer hetzelfde van de wagen. Het is dus gewoon een financiele oefening (en gevoel) dat EV’s vandaag niet economischer zijn dan een ICE op de lange termijn.
Verder moet je al geluk hebben dat deze audi, waar veel over te lezen valt, de warmtepomp al vervangen is of niet. Indien niet dan weet je zeker dat je er binnenkort waarschijnlijk ook voor staat.
Snelle zegt
Vind dit de veel mooiere auto dan die Taycan di laatst aanbod was. Snap eigenlijk niet dat ze deze koets niet aan Porsche hebben gegeven.
Ze zaten even te slapen op de design afdeling bij Porsche..
Is mijn persoonlijke mening
iphonistvongates zegt
Dit valt in de categorie; EV masochisme?
rogerzz zegt
Hmm, qua degradatie heeft ChatGPT toch wel een andere mening dan hierboven. Het gaat niet sneller, en is ook niet lineair. Qua accu en prijs zou ik het wel aandurven, maar hem over de 200.000km heenrijden is wel een grens waarvan de gemiddelde Nederlander zou afschrikken, dus zou je hem nog wat langer moeten willen houden. Ofwel; restwaarde-angst.
Copy/paste ChatGPT over niet lineaire degradatie:
Typisch degradatieverloop van EV-accu’s
EV-accu’s degraderen niet lineair. Het verloop ziet er vaak zo uit:
Snellere eerste daling (±100% → ~90–95%)
Vooral in de eerste 1–2 jaar of de eerste 20–40.000 km.
Oorzaken:
Formation loss van de cellen (chemische stabilisatie)
BMS-herkalibratie (fabrieksbuffer wordt zichtbaar)
Eerste echte cycli en warmtebelasting
Deze “initiële degradatie” vlakt daarna af.
Lange stabiele fase (±90% → ~80%)
Gaat aanzienlijk langzamer.
Kan zomaar 5–8 jaar duren, afhankelijk van:
Laadgedrag (veel DC snelladen vs AC)
Temperatuur
Laadpercentage dat je meestal gebruikt (20–80% ideaal)
pignon zegt
Hoezo angst om over 200k te gaan? Naar mijn idee kan zo’n auto met gemak doorrijden en doorrijden.
Op basis van eigen ervaringen koop ik liever een auto met flinke km-stand om zo te profiteren van forse afschrijving. Beter een auto die warm doorrijdt, dan eentje die veel stilstaat en korte koude ritten maakt. Voor zover dat nog van belang is bij EV
