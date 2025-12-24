Goedkoopste Audi e-tron GT is nog verder afgeschreven dan Porsche Taycan!

Het is nog een bijzondere uitvoering ook.

De goedkoopste Taycan van Nederland noteerde al een gigantische afschrijving van meer dan zestig procent. Het zette me aan het denken: werkt het ook zo bij zijn broertje van Audi, de e-tron GT? En welke van de twee is nu het goedkoopste op Marktplaats?

De zoektocht brengt me bij een e-tron GT die te koop staat in Zwolle. Audi bouwde het exemplaar eind 2021 en kwam meteen naar Nederland. Sindsdien hebben drie zakelijke eigenaren er meer dan 166.000 kilometer mee gereden. Voor het aantal kilometers ziet de cabine er nog fris uit op de foto’s.

Niet zomaar een e-tron GT

Een stel badges op en in de elektrische auto bewijzen de speciale identiteit. Je kijkt hier naar een Audi e-tron GT edition ZERO Competition. Dit is een gelimiteerde uitvoering die uitkwam bij de release van de e-tron GT. Dit was dus de aftrap van Audi’s lage EV’s.

Extra fijn is de Competition-toevoeging. Daardoor kreeg de e-tron vanaf de fabriek een singleframe grille, bumpers, dorpels, buitenspiegels en Audi-ringen uitgevoerd in glanzend zwart, maar ook getinte ramen, extra lekkere Sportstoelen, edition ZERO-raamgravering en een edition ZERO-interieurbadge.

De specificaties liegen er ook niet om. De elektro-aandrijflijn zorgt voor 477 pk, een 0-100-tijd van 4,1 seconden en een top van 245 km/u. Een 93-kWh batterijpakket zorgde origineel voor 479 kilometer range. Daar is volgens de verkoper nog 90 procent van over. Je moet dus zo’n 430 kilometer ver kunnen komen op papier.

Wat kost de goedkoopste Audi e-tron GT?

Iemand pikte ooit de gloednieuwe e-tron GT bij Audi op voor 126.400 euro. Na iets meer dan vier jaar vraagt de dealer uit Zwolle er nog 41.950 euro voor op Marktplaats. Daarmee is er nog maar 33 procent van de waarde over. De volgende belangrijke vraag: hoeveel verder kan ie nog afschrijven? En nog een belangrijke vraag: wat vindt onze @wouter van deze e-tron GT Competition? Je hoort en ziet het hieronder!