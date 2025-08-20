Deze elektrische Smurf kost slechts 4.300 euro!

Elektrisch rijden duur? Dat hoeft helemaal niet. Deze Livan Smurf kost een prikkie en is volledig elektrisch.

De kleine auto is op sterven na dood. Tenminste als je naar het aanbod kijkt. Er is nog een kleine Kia Picanto en met een beetje goede wil zijn de Toyota Aygo X en de nieuwe Fiat Grande Panda nog kleine auto’s. Zelfs de Mitsubishi Space Star is niet meer verkrijgbaar en dus is het A-segment zo’n beetje weg.

Waar wel nog potentie in zit zijn kleine elektrische karretjes waar je toch de snelweg mee op kunt. Denk aan bijvoorbeeld de Mobilize Duo die 80 kan en mag en de Microlino die 90 kilometer per uur kan. Probleem, de Mobilize Duo 80 kost 12.395 euro en zo’n Microlino kost gewoon 19.990 euro voor de short range… Een Dacia Spring is er vanaf 16.999 euro (actieprijs) en de Hyundai Inster is er momenteel vanaf 22.295 euro (actieprijs) en dan heb je geen microcars maar echte EV’s.

Oplossing: Livan Smurf

Zie hier de oplossing. De Livan Smurf. Livan auto is een merk onder de paraplu van Geely waar ook merken als Volvo, Lotus en Polestar onder vallen. Livan zou je kunnen classificeren als het budgetmerk van het concern.

Deze mini auto is 3,10 meter lang, 1,58 meter breed en 1,60 meter hoog. Hij weegt slechts 815 kilogram en heeft een elektromotor die maar liefst 40 pk levert. Het schijnt dat het karretje 100 kilometer per uur haalt. De actieradius is volgens de Chinese WLTP 200 kilometer zo meldt CarNewsChina. Dat wordt duimen voor een kilometertje of 100 rijbereik met het batterijpakket van 17 kWh denken wij.

Spotgoedkoop

Je kunt kiezen uit drie pastelkleurtjes, waaronder dus het smurfenblauw van de de foto’s. Er zit een scherm in en al dat moois koop je voor zo’n 4.300 euro. In China. Maar als Geely de auto naar ons land brengt heb je toch een mooi elektrisch karretje voor de randstad. Zelfs als hij in Nederland het dubbele moet gaan kosten is ie nog altijd stukken goedkoper dan de directe concurrentie.

Wat vinden jullie? Naar Nederland halen en in een hoekje bij de Volvo/Polestar/Lynk&Co dealer zetten, of lekker in China laten? We snakken naar kleine en betaalbare auto’s toch?