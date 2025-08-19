Onderzoekers smeken fabrikanten: bouw kleine betaalbare auto’s!

Bestaat de kleine betaalbare auto nog wel?

Herhalingen van autoprogramma’s van tien à twintig jaar geleden bevestigen het volgende. Of het nou Jeremy, Richard en James of Mike en Ed zijn; ze kopen best leuke autootjes voor een paar duizend Britse pond. Dat is er tegenwoordig niet meer bij. Niet bij tweedehandsjes, niet bij nieuwe auto’s. Daar moeten de autofabrikanten wat aan doen, vindt de Duitse ADAC.

De hulpdienst deed onderzoek naar de prijsstijging van kleine ”betaalbare” auto’s. De conclusie: sinds 2013 betaal je ruim 80 procent meer voor een kleine auto en 76 procent meer dan in 2019. Kun je dan nog wel spreken van een betaalbare auto? Er is ook een stuk minder keuze. Door weghalen van de A-segmentertjes is het aanbod sinds 2019 geslonken met 40 procent.

Bij de kleine EV’s is het aanbod juist enorm gestegen met een verdrievoudiging van het aantal modellen. Ondanks dat er meer nieuwe EV’s in de showrooms staan zijn de kleintjes 20 procent duurder geworden.

Merken geven drogredenen

Fabrikanten geven verschillende redenen voor het uitblijven van goedkope auto’s. ”De extreme kostenstijgingen begonnen met de coronapandemie en werden door fabrikanten onder andere toegeschreven aan onderdelentekorten en vastgelopen toeleveringsketens. Dat is vandaag de dag niet meer het geval – en toch blijven de prijzen hoog”, schrijft ADAC.

In plaats daarvan zouden de merken zich richten op grotere auto’s omdat die een grotere winstmarge bieden. ”En als een fabrikant nog steeds kleine of compacte auto’s aanbiedt, verhogen ze hun prijzen zodat de marge nog steeds acceptabel is. De klant moet nemen wat er beschikbaar is”, aldus de Duitse hulptroepen.

En die aanstaande goedkope EV’s dan?

Er gloort hoop aan de horizon. Renault werkt aan de Twingo en VW aan de ID.2, terwijl Dacia al onder de 20.000 euro zit met de Spring. Dat is al wat betaalbaarder toch? ADAC: ”Betaalbaar is een relatief begrip, aangezien we het nog steeds hebben over kleine auto’s, die waarschijnlijk tussen de € 20.000 en € 25.000 zullen kosten.” Soortgelijke auto’s kosten zo’n tien jaar geleden nog geen € 15.000 kostten. En ja, er is inflatie, maar de sprongen waarmee de auto’s duurder zijn geworden zijn volgens de ADAC ”disproportioneel”.

Advies

Intussen zijn modellen als de Ka en Fiesta, Up en 108 verdwenen uit de fabrieken. Volgens de makers zorgen strenge emissienormen en veiligheidsvoorschriften voor te hoge ontwikkelingskosten van de kleintjes.

Hier wil de ADAC wel in mee, maar de merken moeten ook niet overdrijven: ”Natuurlijk moeten alle auto’s, ook kleine auto’s, zo milieuvriendelijk mogelijk zijn. Even belangrijk zijn goede veiligheidsvoorzieningen. En natuurlijk is ook het comfort in de loop der jaren verbeterd. Maar autorijden moet betaalbaar blijven!”

De schrijver vervolgt: ”Voor velen is een betaalbare kleine auto onmisbaar. Liefst zonder toeters en bellen, met een kleine motor of goedkopere materialen. Betaalbare kleine auto’s hoeven niet helemaal te verdwijnen.” En zo is het maar net. Zeker nu jongeren steeds minder voelen voor EV’s vanwege de dure prijzen. Maak dus de Picanto nog wat kaler en breng de Ka terug!

Bron: ADAC