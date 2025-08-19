Een van de goedkoopste auto’s van Nederland is morsdood

Rust in vrede, kleine vriend…

Tijdens het tikken van een berichtje over het verdwijnen van kleine auto’s stelde ik mezelf de vraag: hoe gaat het nou eigenlijk met de Mitsubishi Space Star? Volgens de ADAC zou die binnenkort uit productie gaan. Als dat zo is, heb ik het helemaal gemist. Na navraag bij Mitsubishi Nederland heb ik het vervelende antwoord: ja, de Space Star verdwijnt.

Ik had wel al eerder begrepen dat de Space Star ergens eind 2024, begin 2025 een plekje in het hiernamaals zou krijgen. Maar een bevestiging van het einde of een laatste verkooppush van de betaalbare Japanner heb ik niet gezien. Toch is het over en uit.

Mitsubishi over het einde van de Space Star

Mitsubishi Nederland laat aan Autoblog.nl weten: ”De Space Star is in Nederland sinds kwartaal 1 van dit jaar uit het gamma en sindsdien is de productie ook gestopt. Het model is ook niet meer uit voorraad leverbaar. Dit gat is overgenomen voor de Mitsubishi Colt.”

Een blik op de Duitse Mitsubishi-website verraadt dat daar nog wel de Space Star verkocht wordt naast de Colt. Waarom houden ze er dan in Nederland wel mee op? Volgens de woordvoerder kan het zijn dat er in Duitsland nog wat voorraadmodellen staan die aangeboden worden.

Een concrete reden voor de verkoopstop krijgen we niet. Op de vraag naar een reden, bijvoorbeeld of het door de GSR II-regels komt, kregen we als reactie: ”De Space Star is ook al een hele lange tijd op de markt. Daarnaast hebben de GSR II maatregelen dit proces versneld om de auto uit productie te nemen.”

Ode aan de Space Star

Voor we afscheid nemen van de tot-hatchback-omgevormde-MPV eerst een stukje over de geschiedenis van de Space Star. Het model kwam in 1998 op de markt en was hier direct een groot succes. Nederlanders hielden van het prijskaartje in combinatie met de afmetingen.

In het eerste volledige verkoopjaar verkocht Mitsubishi er ruim 4.200 van in Nederland. De eerste generatie Mitsubishi Space Star bleef tot 2005 in productie en kreeg in 2000 een update. Uiteindelijk vonden er meer dan 30.000 in Nederland een thuis.

Gek genoeg leek het hierna over en sluiten voor de Space Star. De verkopen liepen terug en Mitsubishi vond het tijd voor nieuwe modellen. In 2013 maakt de Space Star een comeback, zij het als Polo-alternatief in plaats van Touran-rivaal. In 2016 en 2020 krijgt het model facelifts (waarbij de Space Star zelfs goedkoper werd), maar het succes van weleer wordt nooit meer benaderd. Ondanks dat stond de Space Star wel geregeld in de top vijf van goedkoopste auto’s van Nederland.

En nu is het feest helemaal voorbij. Of zou Mitsubishi de naam terugbrengen bij een Twingo-rebadge?