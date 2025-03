Deze EV heeft een 205 kWh accu en toch maar 724 km range

Deze premium EV is niet het toppunt van efficiëntie.

Hoe krijg je veel range? Door gewoon een joekel van een accu in je EV te gooien. Toch rijden er niet veel auto’s rond met een 200+ kWh accu, want dat brengt nogal wat nadelen met zich mee. Je auto wordt loodzwaar en zo’n accu moet überhaupt passen. Voor de Amerikanen is dit echter geen enkel probleem.

Cadillac onthult vandaag de nieuwe Escalade IQL. De elektrische Escalade IQ kenden we al, maar de IQL is nog een maatje groter. Deze mastodont is maar liefst 5,803 meter lang. Daarmee is de IQL ruim 10 centimeter langer dan de gewone Escalade IQ, die ook al gigantisch is. De Escalade IQL is zelfs langer dan de ESV. Dat is de verlengde versie van de Escalade met verbrandingsmotor, die op een ander platform staat.

De elektrische Escalade staat op het GM BT1-platform en is daarmee een zustermodel van de Hummer EV (over mastodonten gesproken). Helaas vermeldt Cadillac niet het gewicht van de auto, maar we vrezen dat de Escalade IQL nog zwaarder is dan de Hummer. Kijk niet raar op als deze auto 4,5 ton weegt.

Ondanks het gewicht heeft deze auto toch nog een respectabele range van 724 kilometer, volgens de inschatting van Cadillac. Daar is dus wel een belachelijk grote accu voor nodig met een capaciteit van 205 kWh. Ter vergelijking: een EQS SUV haalt 700 km met een 113 kWh accu.

Ter compensatie van het gewicht is alles maximaal opgeschroefd, ook het vermogen en koppel. De Escalade IQL beschikt over twee elektromotoren die 750 pk en 1.064 Nm aan koppel genereren. Daarmee zit je toch nog in 4,7 seconden op de 60 mph (96,6 km/u).

Escalade IQ Escalade IQL

Dan nog even over het uiterlijk: de Escalade IQL is niet zomaar een uitgerekte Escalade IQ. Het zijaanzicht is eigenlijk totaal anders, met een dikke C-stijl en een rechte achterruit. De IQL ziet er uit als een typische Amerikaanse SUV, terwijl de gewone IQ meer een Range Rover-look heeft.

Beide auto’s zijn uiteraard volstrekt irrelevant voor Europa, ook al zijn ze elektrisch. Je hoeft verder ook niet jaloers te zijn op de Amerikanen, want er hangt een stevig prijskaartje aan. De vanafprijs van de Escalade IQL bedraagt 132.695 dollar en daarmee is ‘ie in de VS duurder dan een BMW X5 M.