Politiekorps krijgt 10 Tesla Cybertrucks cadeau

En nee, de gulle gever heet niet E. Musk.

Een Tesla Cybertruck als politieauto is helemaal niet zo gek. Hij is snel, ruim en je kunt er zeer effectieve PIT-manoeuvres mee uitvoeren. Het nadeel is wel dat Cybertrucks nogal prijzig zijn, maar dat is geen bezwaar als je ze cadeau krijgt.

Dat is het geval bij het politiekorps van Las Vegas. Lokale sheriff Kevin McMahill meldt op X apetrots dat ze binnenkort een vloot met Cybertrucks krijgen. Hij deelt twee renders van een Cybertruck in politie-uitmonstering met de tekst “These are badass.”

In de reacties wordt al geklaagd over verspilling van belastinggeld, maar die vlieger gaat niet op. De tien Cybertrucks zijn namelijk een donatie. Het was in eerste instantie niet bekend wie de gulle gever was, maar het blijkt te gaan om de miljardair Ben Horowitz.

De politie van Las Vegas is ook al op bezoek geweest bij Unplugged Performance, die de auto’s gaat ombouwen. Zij lieten vorig jaar al een voorbeeld zien van een politie-Cybertruck. Dat was nog geen officiële politieauto, maar nu kunnen ze dus echte politieauto’s gaan bouwen.

De politie van Irvine heeft overigens ook al een Cybertruck, maar die wordt alleen gebruikt als uithangbord bij voorlichtingen. In Las Vegas lijken de Cybertrucks wél in actie te komen, want we zien zelfs een exemplaar in SWAT-uitmonstering.

Dat de Cybertruck wel tegen een stootje kan heeft de politie van Las Vegas met eigen ogen kunnen zien. In januari liet iemand een Cybertruck exploderen voor het Trump Hotel. De auto was nog verrassend intact na afloop.

Via: Teslarati