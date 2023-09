BREEK: Hybrides snel total loss, slecht voor milieu

Goh, het blijkt dat hybrides erg slecht voor het milieu zijn. Wie had dat nu kunnen voorzien…

Terwijl Extinction Rebellion er ook vandaag weer een gezellig waterfeest van maakt op de A12, is autoblog weer zuur en negatief over het milieu. Nu is het wellicht wel goed op een hete dag als vandaag om vooraf een klein beetje nuance aan te brengen. Zoals u weet sowieso altijd een sterk punt van uw trouwe verslaggever.

Probleem is namelijk dat als je wat vraagtekens stelt bij wokies, je door de diehards direct wordt weggezet als racistische, seksistische, rechtse dinosaurus. Een Tyrannosaurus Seksismus Dextrus, zo u wilt. In werkelijkheid is ondergetekende echter een verstokte liberaal in hart en nieren. Vrijheid blijheid en recsept voor eenieder, je kent het wel. De ouderwetse ideeën van 1789. Meer Philosoraptor dan Velociraptor.

Wat echter wel een beetje wringt, is de stroming en exponenten daarvan die bovenstaande waarden juist in gevaar brengen. Ik wil best af en toe een McPlant eten of Katja Regenboogsnoep veroberen. Maar gedwongen worden om dat te doen, dan wel een narratief moeten tolereren dat als je het niet doet je de wereld kapot maakt, daar pas ik persoonlijk voor.

Gewoon een beetje rationeel nadenken over oplossingen en motivaties zou prettig zijn. Dat een EV de wereld niet redt, weet iedereen die ooit een les natuurkunde heeft gehad. Dan weet je immers dat 2.500 Kg in 2 seconden naar 100 km/u katapulteren, nooit heel weinig energie gaat kosten. Windmolens die draaien op subsidie heb je ook niks an, net als zonnepanelen die het nieuwe asbest zijn, enzovoorts.

Niemand is er iets mee geholpen om net te doen alsof het wel zo is. Behalve dan mensen die zich ietwat beter willen voelen dan de rest door zich te hullen in de woke-cape, wat niet zelden de werkelijke motivatie lijkt te zijn van tenminste de leiders achter de massahysterie. Niet van de protesteerders zelfs overigens. Dat zijn vaak prima zielen. Stap 1 om een probleem op te lossen: het probleem erkennen. Stap 2: niet met nep-oplossingen komen, net doen alsof het werkt en iedereen die niet meegaat een onmens noemen.

Want ja, uiteraard gaan we met zijn allen naar de gallemiezen. En ja, het weer wordt in Nederland inderdaad steeds aangenamer. Tenzij er een nieuwe ijstijd komt, zal het ook wel doorzetten. Wij gaan daar echter precies niks aan doen met havermelk, sojabonen, schimmelkroketten, afval scheiden, EV’s rijden, ons aan bomen of snelwegen vastketenen, enzovoorts. Mensen gaan sowieso niet massaal op een houtje bijten, om te zorgen dat de wereld vergaat in 2150, in plaats van in 2130. En zelfs als men dat wel doet, is de winst in jaren triviaal op de miljoenen jaren evolutie hiervoor.

Er komt ofwel een ‘grote oplossing’ op gebied van technologie die energie daadwerkelijk duurzaam en goedkoop maakt, waardoor we de levensstandaard minimaal hetzelfde kunnen houden. Met schaamte kijken we dan terug op alle reuring van nu. Ofwel die oplossing komt er niet. Dan vervallen we met zijn allen tot San Francisco. Of in het ergste geval, naar San Francisco na de gigantische aardbeving die daar nu elk moment kan losbarsten. Dat is natuurlijk minder gezellig. Maar ja, het zij dan zo.

Ik stem zelf op een paar gigantische nucleaire reactoren op de beide polen, gekoppeld aan enorme vriezers. Dan kunnen we zelf een beetje met het formaat van de ijskappen klooien. Misschien af en toe een petitie bij het agentschap dat de temperatuur regelt indienen dat we weer eens een Elfstedentocht willen in Nederland. Indien België ook akkoord is met een barre winter. Niks mis mee.

In deze uitermate realistische binaire visie, wordt alles een stuk helderder. We kunnen gewoon normaal blijven doen, V12’s blijven rijden, rood vlees blijven eten en rationeel kijken naar sociale en milieu-issues. Er komt een oplossing en dan maakt het niet uit. Of er komt geen oplossing. En dan maakt het…niet uit. Liever dansen op de afgrond met wat vrijheid en broederschap, dan verzuren met de bitterste der bittere wokies en alsnog net zo goed de onvermijdelijke zondvloed over je heen krijgen.

Na deze korte intro, kunnen we ook eindelijk realistisch zijn over hybrides. In de hoogtijdagen van de Prius waren het de ‘EV’s’ van nu qua imago. Maar nu, anderhalf tot twee decennia later, blijken ze juist slecht te zijn voor het milieu. Oude hybrides, zelfs Toyota’s, gaan namelijk massaal stuk en de schroothoop op. Youtuber en monteur The Car Care Nut legt hieronder uit waarom. Lang verhaal kort: als de accu gaat, is de auto feitelijk total loss. Dus vroege schroothoop. Dus slecht voor het milieu.

Over een jaartje of vijf kunt u vast eenzelfde artikel verwachten over de eerste EV’s. U las het hier eerst! Waarvan akte.