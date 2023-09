Gloednieuwe Peugeot 3008 is nu helemaal officieel

De gloednieuwe Peugeot 3008 van de derde generatie doet het weer helemaal anders.

De tijd vliegt voorbij. Gevoelsmatig is het niet zo lang geleden dat Peugeot de eerste 3008 lanceert. De auto komt uit een jaar dat Fernando Alonso en Lewis Hamilton Formule 1 reden, Zlatan Ibrahimoviç voor Inter Milan uitkomt en er iPhones waren.

De eerste generatie (de T84) ging van 2007 tot 2016 mee. In 2016 komt de tweede generatie 3008, de P84 voor intimi. En nu in 2023 (voor modeljaar 2024) is hier de gloenieuwe derde generatie Peugeot 3008.

Derde generatie Peugeot 3008

Het is grappig om te zien dat Peugeot geen voorkeuren heeft als het aankomt op de specifieke invulling. De eerste 3008 was een soort kruising tussen een crossover en een MPV, de tweede generatie was een meer marktconforme crossover. Met name die P84 is enorm belangrijk geweest voor Peugeot.

Het is namelijk het model waarmee Peugeot enorm veel ‘vreemd merk’-rijders kon binnenhalen. In totaal zijn er al 1.320.000. 3008’s verkocht van deze generatie. Dit nieuwe model doet het weer helemaal anders, want het is een ‘Fastback SUV’ volgens Peugeot.

STLA Medium platform

De auto lekte al een beetje afgelopen week, dus je kon al een beetje wennen aan de vorm van de auto. We hebben nu meer afbeeldingen en alle informatie. Belangrijk is de bodemsectie van de gloednieuwe E-3008, want de auto staat op het ‘STLA Medium’-platform. Sterker nog, dit is de eerste auto die op het gloednieuwe platform staat waar veel meer Stellantis-producten in de toekomst gebruik van zullen gaan maken.

We zeggen E-3008 en 3008. Hoe ziet het nu eigenlijk? Nou, dat gaan we je vertellen! De Peugeot 3008 komt met drie soorten motoren: volledig elektrisch, plug-in hybride en hybride. Afhankelijk per markt wordt er dan gekeken welke aandrijflijnen geleverd gaan worden. Peugeot zal hier binnenkort nog meer duidelijkheid over geven.

Diverse elektrische varianten van de Peugeot 3008

Wel weten we het een en ander over de aandrijflijnen van de E-3008. Want het is niet dat er maar één elektrische versie van is. De instapper heeft tweewielaandrijving en 210 pk en 343 Nm. Op een volle accu haalt deze al 525 km volgens de WLTP.

Een stapje hoger staat de Dual Motor met vierwielaandrijving en 325 pk en 509 Nm. Ook deze haalt 525 km op volle een accu. Het topmodel – de Long Range – heeft dan weer tweewielaandrijving en 230 pk en 343 Nm, maar een grotere accu. Daardoor is een actieradius van 700 km mogelijk!

Twee uitvoeringen

Qua uitvoeringen is de keuze beperkt tot een ‘Allure’ of een ‘GT’. Die laatste is iets sportiever qua aankleding en heeft standaard een zwart dak. Er zijn zes kleuren, de wielen meten minimaal 19 inch en maximaal 20 inch. Dus het standaardmodel zal niet ‘iel’ ogen met zulke flinke patta’s.

Interieur Peugeot 3008

Qua interieur heeft `Peugeot ook alles naar een hoger niveau getild. De stoelen bijvoorbeeld, die zijn AGR (Aktion für Gesunder Rücken) gekeurd (net als bij de nieuwe Opel Astra). Op de GT krijg je er ook ventilatie en massage-functie bij. Een ander toffe feature is het Focal Premium Hi-Fi System.

Focal is een (uiteraard) Franse fabrikant van toffe stereo’s. Speciaal voor de 3008 hebben ze een systeem met vier tweeters, 3 woofers, een polyglass cone centre en een ‘Power Flower’ subwoofer. Middels een 12 kanaals versterker met 690 Watt moet het allemaal geweldig klinken.

i-Cockpit

Peugeot heeft gekozen voor een evolutie van het i-Cockpit layout voor het dashboard. Dat betekent een relatief compact stuurwiel en een hoog instrumentarium met een diamater van 21 inch in dit geval. Deze is iets gebogen en gericht op de bestuurder.

Nu moeten we er wel bij bekennen dat dit scherm alleen standaard is op de GT, de Allure lijkt eenzelfde scherm te hebben, maar daar bestaat het uit een 10 inch instrumentarium plus 10 inch infotainmentscherm die optisch één scherm lijken te zijn. Ook mooi. Tenslotte hebb en alle 3008’s standaard stuurwielverwarming!

Peugeot gaat de E-3008 in Sochaux produceren. Vanaf februari 2024 staat ‘ie te schitteren bij de dealers. Tegen die tijd weten we ook wat de auto gaat kosten.