Premium SUV met 355 pk heeft zeer fraai interieur - Autoblog.nl

De nieuwe Acura MDX is een fraaie premium SUV met eventueel 355 pk!

Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Het is een eeuwenoud gezegde. Voor mensen uit Nederland in het bijzonder en Europa in het algemeen gaat dat ook op. Als het gaat om auto’s zijn wij bovengemiddeld lastig te verleiden tot iets nieuws.

Nieuwe Acura MDX

Zonde, want daardoor missen we een hoop. In sommige gevallen is dat een goede zaak, maar af en toe is het best jammer. Zo konden we gisteren kennis maken met de Genesis GV70. Een auto die verrassend geslaagd is qua interieur, styling en techniek. De nieuwe Acura MDX past ook in het rijtje.

Teasercampagne

De auto werd al een tijdje aangekondigd middels vele teasers. Deze hebben wij even aan je voorbij laten gaan, maar het eindresultaat wilden wij niet aan jullie onthouden. Acura is het luxemerk van Honda en de MDX is hun vlaggenschip als het aankomt op SUV-crossovers.

Alleen voor de weg

Het nieuwe model is in alle opzichten iets gegroeid ten opzichte van de oude MDX. Bijzonder is de double-wishbone ophanging voor en een mulitlink ophanging aan de achterzijde. Ondanks dat het een praktische crossover moet zijn, moet de nieuwe Acura MDX de keuze worden voor petrolheads. Buiten de gepaande paden zul je niet heel erg ver komen, maar dat was ook precies niet de bedoeling.

Interieur nieuwe Acura MDX

Volgens Acura is het interieur hun beste werk als het op ‘premium’ aankomt. Het blijft een populaire term. Er is gebruik gemaakt van open-porig hout, geborsteld aluminium en zacht Milano-leder. Zelfs het interumentarium is bekleed met leder. Dat instrumentarium is ook helemaal nieuw, met de Acura Precision Cockpit. Deze kun je helemaal naar wens indelen zodat je ziet wat jij daadwerkelijk wil zien.

Techniek nieuwe Acura MDX

We gaan verder met de techniek. De nieuwe Acura MDX kun je krijgen met twee motoren. De eerste is een atmosferische 3.5 VTEC zescilinder met 290 pk. Deze is gekoppeld aan tientraps automaat die de krachten overbrengt op de voorwielen. Het SH-AWD systeem (SH staat voor Super Handling) optioneel leverbaar.











Dikke Type S met 355 pk

Een stapje hoger staat de MDX Type S. Type S is de benaming voor sportief getinte Acura’s. In dit geval heeft de auto een 3.0 V6 met turbo, goed voor 355 pk. Deze is voorzien van vierwielaandrijving, 21″ velgen, 275 mm brede banden rondom en Brembo remmen. Ondanks dat de auto officieel niet naar Nederland komt, is de kans aanwezig dat een oplettende spotter er tegen eentje bij Winkelcentrum Bankrashof in Amstelveen tegenkomt.