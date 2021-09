EV kost miljoenen banen, volgens Toyota

De grote baas Akio Toyoda denkt dat de EV miljoenen banen gaat kosten. Aangezien ze geen EV’s maken en veel mensen in dienst hebben, heeft Akio een punt.

Niet elke fabrikant maakt even lekker de transitie naar nieuwerwetse technieken. Gek genoeg lijkt Toyota in de hoek te zitten waar de klappen gaan vallen. Het merk was ooit zo vooruitstrevend bezig met de hybride Prius. Sterker nog, de Prius was het toonbeeld van maatschappelijk verantwoord autorijden zonder dat je portemonnee te hard leeg liep.

In tien tot 15 jaar werd bijna het gehele Toyota-gamma voorzien van hybride-aandrijflijnen, al dan niet als optie. Daarmee was het merk echt een voorloper. Tegenwoordig is de concurrentie al veer verder. De PHEV is alweer een jaartje of tien ingeburgerd en tegenwoordig zijn er een hoop fatsoenlijke EV’s. Maar er komt nog niet zoveel uit de hoek van Toyota.

EV kost miljoenen banen

Het lijkt erop dat Toyota met man en macht probeert te lobbyen voor het gebruik van ouderwetse techniek. Toyota-chef Akio Toyoda heeft dat laten weten aan Auto News:

Japan is een land dat afhankelijk is van de export. In die zin staat CO2-neutraliteit gelijk aan de werkgelegenheid in Japan. Sommige politici zeggen dat we alle auto’s elektrisch moeten maken en dat de rest achterhaald is. Maar ik denk niet dat dat het geval is. Om de banen en levens van Japanners te redden, denk ik dat het nodig is om onze toekomst in lijn te brengen met onze inspanningen to nu toe. Akio Toyoda, bouwt toevallig geen EV’s.

5.500.000 arbeidsplaatsen

Daar heeft hij op zich wel een puntje. Toyota bouwt namelijk zo’n 10.000.000 auto’s op jaarbasis. Daarvan gaat grofweg de helft naar het buitenland voor export. De prognose is dat dat gaat dalen naar zo’n 8 miljoen auto’s, inclusief hybrides en PHEV’s. Als Toyota deze auto’s niet meer mag fabriceren, zou het de arbeidsmarkt ernstig kunnen verlammen. De Japanse autoindustrie zou ongeveer 5,5 miljoen banen kunnen verliezen. Toyota kan namelijk bijna niets anders produceren dan auto’s met verbrandingsmotoren.

Toyota merkt ook fijntjes op dat er voldoende markten zijn waarbij elektrische auto’s simpelweg geen optie zijn. Niet elk land heeft een dicht laadnetwerk, terwijl de te overbruggen afstanden enorm zijn. Toyota begint overigens wel degelijk wat modernere auto’s te bouwen.

Diesels zijn bijna niet meer te vinden, de RAV4 is er nu ook als PHEV en in samenwerking met Subaru komt binnenkort de volledig elektrische bZ4X (afbeelding boven) Daarnaast ziet Toyota nog veel potentie in de waterstofauto, onlangs werd de tweede generatie Mirai geïntroduceerd (afbeelding onder).

