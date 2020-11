Deze EV van GM verkoopt beter dan Tesla Model 3 - Autoblog.nl

Wie had dat gedacht? Een EV van GM die de Tesla Model 3 alle hoeken van de verkoopstatistieken laat zien.

Het is heel erg makkelijk om General Motors af te vallen als het gaat om duurzame mobiliteit. Jarenlang hebben ze automobiele antiquiteiten als nieuwe auto’s verkocht. Elk jaar lapten ze weer een paar oude modellen op met helbakken techniek. Nieuw neusje erop en gaan met de banaan. Op een paar geweldige wagens na, was het echt droevig gesteld.

General Motors

Ondanks dat er nauwelijks dollars werden geïnvesteerd in ontwikkeling van auto’s, moest General Motors hun hand ophouden bij de Amerikaanse overheid omdat ze de kredietcrisis niet te bovenkwamen zonder staatsteun. Ze kregen de steun, maar dan moest GM zich wel (veel) meer bezig gaan houden met innovatie in plaats van alleen maar stokoude V8’s in pick-ups lepelen.

Wuling Hong Guang Mini EV

En zo geschiedde, de Chevrolet Volt en Opel Ampera waren geboren. Maar daar bleef het niet bij. Langzaam maar zeker is GM aan de weg aan het timmeren. Ze zullen immers wel moeten. Maar op sommige markten is GM al véél verder dan dat we hier kunnen bevroeden. Wat te denken van de Wuling Hong Guang Mini EV. Ooit van gehoord? Wij moesten ook eventjes heel erg diep graven.

EV van GM

De Wuling Hong Guang Mini EV is echter belangrijker dan je zou denken, want het is een absolute verkoopknaller! Jazeker, in China zijn deze apparaatjes niet aan te slepen, zo meldt GM Insider. Elektrische auto’s zijn ook in China telkens populairder aan het worden. Natuurlijk zien we geregeld de meest fraaie crossovers, SUV’s en sportieve sedans voorbij komen. uit China.

Populairder dan Tesla Model 3

Maar het zijn autootjes als de Wuling Hong Guang Mini EV waar je lekker aantal mee kunt scoren en dat doet General Motors dan ook. Sterker nog, zoals de suggestieve titel en eveneens suggestieve tagline suggereren, veegt dit elektrische autootje de vloer aan met de Tesla Model 3, als het gaat om aantallen. Van de Tesla Model 3 werden er in China afgelopen kwartaal precies 35.283 exemplaren verkocht. Niet verkeerd.

55.871 Wuling Hong Guang Mini EV’s!

Het stadsrakkertje was aanzienlijk populairder met 55.781 verkopen in het afgelopen kwartaal. Uiteraard zijn de twee elektrische auto’s totaal geen concurrenten van elkaar. De Tesla Model 3 wordt in de markt gezet als een premium sedan in het D-segment en de Wuling Hong Guang Mini EV is een stadsrakketje. Op een volle accu kun je zo’n 160 km afleggen, volgens de NEDC.

‘prestaties’ Wuling Hong Guang Mini EV

Qua prestaties is de Tesla wel iets beter. De 0-100 sprinttijd van de Wuling Hong Guang Mini EV wordt namelijk niet eens vermeld. In plaats daarvan alleen de topsnlheid, die niet geheel ontoevallig exact 100 km/u bedraagt. Het 3 meter lange karretje moet het van zijn prijs hebben, omgerekend zo’n 3.700 euro. Tesla verdient dus wel aanzienlijk beter per geproduceerde auto.