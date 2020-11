Helmut Marko geeft Max Verstappen een kritische oorvijg - Autoblog.nl

Max Verstappens racevader Helmut Marko doet Max Verstappens vader Jos Verstappen na. Na een raceweekend met wat foutjes, krijgt Max van de Oostenrijker namelijk wat kritische noten naar zijn botsmuts geslingerd.

Het was een mooi F1 raceweekend vorige week in Turkije. Sommigen vonden dat het glibber- en glijfestijn op Istanbul Park niet zoveel met racen te maken had vanwege het uiterst gladde en vaak vochtige asfalt. Maar de neutrale fan zal niet getreurd hebben. Het werd in ieder geval weer eens keer niet een optocht achter de Mercedes-brigade.

Hero to zero

In de moeilijke omstandigheden gold Max Verstappen vooraf als favoriet voor de zege. Max was de snelste in de vrije trainingen en eigenlijk ook de snelste in de kwalificatie, hoewel Lance Stroll verrassend de pole pakte. Bij Ziggo wisten ze het dus zeker: het moet gek lopen als Verstappen de race die startte op nat niet ging winnen met zijn onbetwiste oppertalent in de regen.

Toch gebeurde dat uiteindelijk niet. Na een rommelige start volgde een rommelige race. Max liet daarin bij vlagen weliswaar zijn enorme talent liet zien, maar aan de meet was slechts de zesde plaats zijn deel. Max finishte slechts luttele secondes voor teammaat Albon, die normaal gesproken met huid en haar opgevreten wordt door de Dutch Lion. Dit was duidelijk geen showcase geweest zoals Brazilië 2016 of Hockenheim 2019 dat waren.

Zoals dat gaat, kwam het Max te staan op wat licht kritische noten van de Nederlandse media. Denk daarbij aan level Ivo Niehe. Het viel allemaal wel mee, maar net doen alsof het allemaal geweldig liep zou zelfs op de meest oranje der oranje brillen ongeloofwaardig overkomen. Met een Racing Point en een Ferrari op het podium had Max Emilian daar linksom of rechtsom ook kunnen staan.

Red Bull geeft Max gek afgestelde vleugel

Max zelf wilde in de week na de race echter niet zoveel weten van de kritiek. Mensen aan de zijlijn roepen maar wat en hebben eigenlijk de ballen verstand van de sport. Waarvan akte. Verstappen wees op een ontzettende blunder die het team tijdens een pitstop maakte met de voorvleugel. Door een technische upgrade, waarbij om een of andere reden de manier waarop je de vleugel versteld ook was veranderd, stuurde men Max met een schots en scheef afgestelde voorvleugel terug de arena in. Dat helpt natuurlijk allerminst. Verstappen vliegt liefst zo snel mogelijk weer naar de volgende race.

Marko kritisch

Toch pleit Helmut Marko Max tijdens een terugblik op het weekend bij Auto-Motor-und-Sport niet helemaal vrij. Red Bull Racing had als team veel dingen anders en beter kunnen doen in Turkije, maar Max zelf in zijn ogen ook. Dat begint al met de kwalificatie, waarin Max en het team zich volgens Helmut gek hebben laten maken door de Racing Points:

Het ontbrak ons aan routine en rust. Tot halverwege de kwalificatie was alles anders dan een pole voor Max een verrassing geweest. Maar toen Perez vroeg in Q3 met de intermediates een beste eerste sector liet noteren, hebben we ons gek laten maken. Max wilde daarna meteen wisselen naar inters. Dit ondanks het feit dat hij op dat moment twee persoonlijk beste sectoren had neergezet in sector 1 en sector 2 met de full wets. Achteraf gezien was hij in die ronde al net zo snel geweest als in zijn beste ronde later op de intermediates. Daarna had hij in zijn ritme kunnen komen en met de full wets de pole position kunnen halen. Helmut Marko, maakt iedereen gek

In de race ging er dus vervolgens ook nog het nodige mis, zoals de start en een trage pitstop. Maar het moment dat Verstappen definitief een goed resultaat verloor, was natuurlijk de spin met Perez. Max zelf ontkende dat hij daarbij te gretig was. Marko denkt daar echter anders over:

Het was een compleet verkeerde inschatting van Max om op dat punt van de baan zo dicht achter Perez te kruipen. Daardoor heeft hij de downforce verloren en spinde hij de baan af. De banden waren daarna zo beschadigd dat Max zijn tweede pitstop moest maken. Helmut Marko, maakt zelf alleen maar goede inschattingen

Tsja en die tweede pitstop, dat was dan kennelijk dus de pitstop waarbij de vleugel verknaakt werd…