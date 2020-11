Meneer met pet wint M2 CS in bijzonder korte tijd - Autoblog.nl

Iedereen wil toch wel een BMW M2 CS winnen, toch? Deze meneer met pet deed het in een heel erg korte tijd.

De BMW M2 CS is misschien wel de leukste auto van het moment. De auto doet bijna alles goed. De motor is goed voor 450 pk en die krachten gaan allemaal naar de achterwielen. OVer de wielen gesproken, die zijn extra licht. Sowieso is BMW evvntjes met de kaasschaaf langs geweest om het gewicht iets te verlagen. Het is geen ‘GTS’ of ‘CSL’, maar zit er precies tussen in.

M2 CS = pretpakket

Verder is de M2 CS snel, maar niet té snel dat je er niets meer mee kon. Ja, een beetje gechipte M8 heeft 700 pk, maar daar kun je zo weinig mee. Zelfs de altijd kritische @Wouter moest wel bekennen dat het een heel erg lekker pretpakket is.

Prijs M2 CS

Het grootste nadeel aan de BMW M2 CS is eigenlijk zijn prijs: 138.217 euro. Dat is het enige dat de auto in de weg te zitten om een geweldig succes te worden. Nu kun je een paar dingen doen om dat te omzeilen. Stelen is een mogelijkheid, maar buitengewoon onsympathiek. Je kan ook een M2 of M2 Competition kopen zelf aan de slag gaan met modificaties. Of je doet wat de Fransoos Fabio Quartararo heeft gedaan: hij won namelijk een BMW M2 CS!

Fabio Quartararo

Mocht je hem niet kennen, dan zullen wij hem even aan je voorstellen. Fabio Quartararo geldt als een absoluut toptalent in de MotoGP-klasse. Dat is de raceserie waar hoofdredacteur @michaelras geen minuut van wil missen. Zie de MotoGP serie als een soort formule 1 voor motoren, maar dan met spanning en strijd, alhoewel Marc Márquez natuurlijk de afgelopen jaren behoorlijk dominant was in de sport. Zie hem een beetje als Hamilton (Márquez heeft ook zes titels op zak) en Quartararo als de nieuwe uitdager, Charles Leclerc.

Smullen

Dit jaar was het MotoGP-seizoen absoluut om te smullen. Er waren maar liefst negen verschillende racewinnaars en de kans op een tiende is aanwezig. Vanmiddag wordt namelijk de GP van Portugal op Portimão gereden. Voor de eindstand maakt het niet meer uit, Joan Mir is kampioen. Hij won dit jaar slechts één GP (van Europa in Valencia), maar scoorde veel tweede en derde plaatsen, terwijl de andere rijders wisselvalliger waren.

BMW M Award

Terug naar Fabio Quartararo. Naast het constructeurskampioenschap en de rijderstitel is er ook een kwalificatiekampioenschap. Deze is niet heel officieel, maar houdt BMW bij. Aan het einde krijgt de gene die zich het beste kwalificeert, de felbegeerde M Award. Het mooiste onderdeel is dus de BMW M2 CS, in dit geval eentje in het blauw. Oftel: Misano Blue. Gemiste kans, want BMW hééft namelijk de kleur Portimaõ blauw in de aanbieding. In elk geval: kijken dus vanmiddag!