Welke Mercedes uit deze collectie kies jij?

Een gouwe ouwe of toch een moderne sportwagen?

Wat is nu eigenlijk de gaafste Mercedes ooit gemaakt? Een mooi moment om die vraag weer eens op te werpen, want RM Sotheby’s gaat de Silver Star Collection veilen. Deze bevat enkele pareltjes uit de geschiedenis van Mercedes.

Het zijn nogal voor de hand liggende keuzes, dus als collectie is het niet heel spannend. Maar het zijn wel de echte toppers van Mercedes. We gaan ze even één voor één langs, van oud naar jong.

Mercedes 300 SL Gullwing (1952)

De meest iconische Mercedes van allemaal is natuurlijk de 300 SL Gullwing. Deze auto behoeft verder geen introductie. Dit exemplaar is uitgevoerd in de klassieke kleurstelling zilver met rood. Dit is ook meteen de meest waardevolle auto van het stel, met een verwachte opbrengst van €1,25 tot €1,75 miljoen.

Mercedes 300 SL Roadster (1962)

De 300 SL Roadster heeft niet de iconische Gullwing-deuren, maar open rijden is natuurlijk ook leuk. De eigenaar van deze collectie hoefde niet te kiezen, want hij had ze gewoon allebei. Deze auto is uitgevoerd brandweerrood (Fire Engine Red) en is in 2015 en 2016 gerestaureerd door Mercedes Classic. De verwachte opbrengst? €1,2 tot €1,5 miljoen.

Mercedes 280 SL (1969)

Veel stijlvoller dan dit wordt cruisen met een open dak niet. De W113, beter bekend als de Pagode, blijft een plaatje. Dit exemplaar komt oorspronkelijk uit de VS, maar is omgebouwd naar Europese spec. De auto is volledig uitgevoerd in blauw, met een blauwe interieur én een blauwe sofftop. RM Sotheby’s rekent op €120.000 tot €140.000.

Mercedes SLR McLaren (2010)

We maken opeens een flinke sprong in de tijd, naar deze SLR McLaren Roadster uit 2010. Van de Roadster zijn er maar zo’n 520 gemaakt. Toch blijft de auto nog relatief ondergewaardeerd, in vergelijking met sommige tijdgenoten. Deze auto moet ‘maar’ €375.000 tot €475.000 kosten.

Mercedes SLS AMG (2013)

De SLS is de nieuwste auto van dit groepje, maar toch is dit model ook alweer 13 jaar oud. Je zou het niet zeggen. De SLS AMG blijkt lekker waardevast te zijn. De verwachte opbrengst is €240.000 tot €290.000, wat vergelijkbaar is met de nieuwprijs.

Mercedes SLS AMG Roadster (2013)

Last but not least: de Roadster-versie van de SLS AMG. Wederom een lastig dilemma: Gullwing-deuren of een open dak. Voor de afwisseling is deze auto niet uitgevoerd in zilver, maar in Obsidian Black, met carbon afwerking in het interieur. RM Sotheby’s verwacht een opbrengst van €210.000 tot €260.000.

Overigens wordt bij geen enkele auto de kilometerstand vermeld. Dat is een goed teken: dit zijn een keer geen auto’s die alleen maar in de garage hebben gestaan. Alle auto’s hebben ook al minstens twee eerdere eigenaren gehad. Je kunt met deze auto’s dus gewoon kilometers maken. Laat vooral weten in de reacties welke jij graag op de oprit parkeert!

Foto’s: RM Sotheby’s