Niet schrikken: eerste beeld Mercedes GLC is hier

De nieuwe Mercedes GLC staat te popelen om onthuld te worden, maar het eerste beeld is nu al binnen.
De BMW iX3 gaat het nu al moeilijk krijgen. Want terwijl de eerste officiële inslag van de Neue Klasse-generatie van BMW nu de spotlight pakt, gaat Mercedes hun Beierse collega’s direct van repliek voorzien. En wel dankzij de volledig nieuwe Mercedes GLC, die hoofdzakelijk aangekondigd wordt als nieuwe elektrische SUV.
Mercedes GLC
Delen daarvan hebben we al gezien. Mercedes gooide namelijk bovenstaande teasers online, waardoor we een beeld krijgen van de nieuwste versie van het Hyperscreen. Niet meer een glasplaat die drie verschillende schermen huisvest, maar één doorlopend stuk panoramabeeld. En vooruit, we mochten al één glimp opvangen van het exterieur, want Mercedes gaat de GLC voorzien van een bijzondere verlichte grille.
Gelekt
En nu? Nu krijgen we via de man in regenjas een gelekte foto binnen van het hele exterieur van de Mercedes GLC. Tenminste, een vooraanzicht. En profil herkennen we er toch best wat van de EQC in, wat technisch gezien al een soort elektrische GLC was. Aan de voorkant valt dus die grille op, die de GLC een eigen gezicht geeft ten opzichte van zijn voorganger (en eigenlijk het hele Mercedes-gamma). Ook inmiddels bekend vanwege de Mercedes CLA: dagrijverlichting in de vorm van de Mercedes-ster. Als die trend doorgezet wordt, zal er ook iets van een Mercedes-logo in de achterlichten verwerkt zitten.
Vanavond zal Mercedes de GLC officieel onthullen ter voorbereiding van zijn livedebuut op de IAA in München. Dan weten we alles, inclusief specs en of dit inderdaad de gedoodverfde rivaal is voor de BMW iX3.
Reacties
outlook zegt
Godskolere….!!
banderas zegt
Ze dachten net als BMW een oude grille te herintroduceren?
sanderstline zegt
Ik vind Mercedes de laatste tijd helemaal van het padje af qua design. Die grilles en interieurs worden heftiger en heftiger waardoor het nu net een kermisattractie is.
mark997gt3 zegt
Idd. Niemand maar dan ook echt niemand zit te wachten op hyperscreens en kermisverlichting.
BMW presteert beter op veel vlakken.
MoeWat zegt
Ik zit juist wél te wachten op hyperscreens, dat is precies waar de toekomst ligt. Mercedes durft te innoveren en loopt voorop, terwijl BMW vast blijft houden aan verouderde knopjes en saaie dashboards. BMW “beter”? Alleen in het najagen van wat Mercedes jaren eerder al heeft gebracht. De ster zet de toon, BMW blijft hangen in middelmaat.
Edge zegt
Volgens mij is Gorden van de Wagener gevallen. Terwijl BMW en Audi door lijken te hebben dat die steeds maar groter wordende grilles ook steeds lelijker worden, gaat Mercedes juist die kant op. Het verneukt een verder echt prima uitziende SUV.
cdlop01 zegt
Bmw’s Neue klasse design oogt m.i veel beter….maar voor beiden geldt, plastic fantastic, ledjes overall en in geval van de Mercedes weer een hyperscreen….. . Kwalitatief ongetwijfeld weer stap terug zoals elke nieuwe Merc en Bmw. Verlang weer naar onze w124 van weleer met vijfbak, en raamslingers. We blijven rustig wachten op de nieuwe Lexus ES 2026 model.
ty5550 zegt
Kwaliteit van interieur van de neue klasse zou aanzienlijk omhoog gegaan zijn t.o.v. bv. huidige 5. Bmw heeft rekening gehouden met de klachten als je de reviewers die al uitgebreid hebben mogen kennis met de nieuwe ix3 mag geloven.
mashell zegt
Het heeft een flinke W123 vibe…
erce zegt
Hoe gaat de nieuwe BMW iX3 het hier ook alweer moeilijk mee krijgen?
JanJansen zegt
Ze zullen best vooronderzoek hebben gedaan naar de doelgroep.
Het is niet vreemd dat MB met zo’n kermisattractie op de neus komt, het is eerder vreemd dat dit is wat de doelgroep wil. En hoe ziet het profiel van die doelgroep eruit? Ik heb zoveel vragen.
avdb55 zegt
Vroeger zag je wel eens ombouwacties waarbij een kever voorzien werd van een neus met Mercedes grille.
Dit lijkt daarop.
Mocha Joe zegt
Dit is gewoon weer een blob Mercedes maar dan met een belachelijkere neus. Doe mij de iX3 maar.
Pordon zegt
Dat valt me eigenlijk niet tegen. Kan niet zeggen dat ik het echt heel mooi vindt maar wel 1000 maal beter dan de ix3 van BMW. Wellicht dat het helpt voor deze GLC dat de IX3 eerder is onthuld.
MoeWat zegt
Volledig mee eens! Dit is in ieder geval 10x beter dan die konijnentanden!
Johanneke zegt
Moet dit mooier of lelijker zijn dan andere crossovers?