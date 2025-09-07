Niet schrikken: eerste beeld Mercedes GLC is hier

De nieuwe Mercedes GLC staat te popelen om onthuld te worden, maar het eerste beeld is nu al binnen.

De BMW iX3 gaat het nu al moeilijk krijgen. Want terwijl de eerste officiële inslag van de Neue Klasse-generatie van BMW nu de spotlight pakt, gaat Mercedes hun Beierse collega’s direct van repliek voorzien. En wel dankzij de volledig nieuwe Mercedes GLC, die hoofdzakelijk aangekondigd wordt als nieuwe elektrische SUV.

Mercedes GLC

Delen daarvan hebben we al gezien. Mercedes gooide namelijk bovenstaande teasers online, waardoor we een beeld krijgen van de nieuwste versie van het Hyperscreen. Niet meer een glasplaat die drie verschillende schermen huisvest, maar één doorlopend stuk panoramabeeld. En vooruit, we mochten al één glimp opvangen van het exterieur, want Mercedes gaat de GLC voorzien van een bijzondere verlichte grille.

Gelekt

En nu? Nu krijgen we via de man in regenjas een gelekte foto binnen van het hele exterieur van de Mercedes GLC. Tenminste, een vooraanzicht. En profil herkennen we er toch best wat van de EQC in, wat technisch gezien al een soort elektrische GLC was. Aan de voorkant valt dus die grille op, die de GLC een eigen gezicht geeft ten opzichte van zijn voorganger (en eigenlijk het hele Mercedes-gamma). Ook inmiddels bekend vanwege de Mercedes CLA: dagrijverlichting in de vorm van de Mercedes-ster. Als die trend doorgezet wordt, zal er ook iets van een Mercedes-logo in de achterlichten verwerkt zitten.

Vanavond zal Mercedes de GLC officieel onthullen ter voorbereiding van zijn livedebuut op de IAA in München. Dan weten we alles, inclusief specs en of dit inderdaad de gedoodverfde rivaal is voor de BMW iX3.