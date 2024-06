Deze fabrieksnieuwe One-77 wordt geveild in België

Deze Aston Martin One-77 is niet alleen gloednieuw, het is ook het allereerste exemplaar.

Als het gaat over de gaafste supercars uit de jaren ’00 worden altijd de Carrera GT, de Enzo en de SLR McLaren genoemd. Een auto die vaak vergeten wordt is de Aston Martin One-77. Terwijl deze eigenlijk ook in het rijtje thuishoort. Met zijn 7,3 liter V12 is dit een extreem gaaf apparaat. En de One-77 ziet eruit alsof ‘ie gisteren onthuld is, terwijl de auto toch al 15 jaar oud is.

Laten we het eerst eens even hebben over de motor. Die is namelijk uniek: de 7,3 liter V12 is in geen enkele andere auto te vinden. Wel is deze gebaseerd op de bekende 5,9 liter twaalfcilinder van Aston Martin. Cosworth heeft het blok echter flink onder handen genomen, met als resultaat een 7,3 liter V12 met dry sump-smering.

De 7,3 liter V12 produceert 760 pk, wat nog eens 100 pk meer is dan een Enzo. Daarbij kwamen er geen turbo’s aan te pas, waarmee het destijds de krachtigste atmosferische motor was. Dit record staat nu op naam van een andere Aston Martin: de Valkyrie.

De V12 wordt omhuld door een carbon fiber monocoque en een zeer fraaie carrosserie, ontworpen door Marek Reichman. De carrosserie werd met de hand vervaardigd, waardoor de productie van een One-77 2.500 manuren kostte. Gelukkig hoefden er maar 77 gemaakt te worden. Wat voor ons dan weer jammer is, want je zult er waarschijnlijk nooit een tegenkomen in het wild.

Toch kun je deze One-77 dit jaar bewonderen, want dit exemplaar wordt namelijk geveild in Knokke. Deze One-77 is nog eens extra bijzonder, want dit is nummertje 1 van de 77. De eerste eigenaar (een Zwitser) vond dat zelf ook heel speciaal, want hij heeft gewoon niet met de auto gereden. Met slechts 528 km op de teller is deze One-77 dus nog gloednieuw.

De auto is zeer stijlvol uitgevoerd in Bronze Pearl, met een prachtig Kestrel Tan interieur en goudkleurige remklauwen. Een pareltje. Veilighuis Bonhams verwacht dat de auto tussen de €800.000 en €1,2 miljoen op gaat brengen. Dat is eigenlijk een koopje, want voor een veel minder zeldzame Carrera GT betaal je ook zulke bedragen.

De veiling vindt plaats tijdens de jaarlijkse Zoute Grand Prix, in oktober. Dan is de auto als het goed is ook te bezichtigen in Knokke.