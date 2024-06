Autoblog Advies: Directielimousine voor 35.000 euro

Een directielimousine voor 35 mille, dat is lekker shoppen!

Een luxeprobleem is ook een probleem. Daar kwamen we achter bij de zoektocht naar een directielimousine voor Bouke. Bouke (ja, hij leest Autoblog) heeft in het noorden van het land een eigen taxibedrijf. Op het moment heeft hij driemaal een Volkswagen Transporter en vier Superbs, waarvan twee als ‘nachttaxi’. Dat zijn oudere auto’s waarbij het niet erg is als een van zijn vrachtjes last krijgt als de antiperistaltiek in werk treed na 12 bier, een halve kilo kebab en 200 centiliter knoflooksaus.

Een van de Superbs (de nieuwste) wordt nu veel gebruikt voor de lange ritten naar de Randstad en het buitenland. Ondanks dat het prima auto’s zijn (lekker ruim), missen die wel een bepaalde mate van verfijning. Bouke wil daarom – als ster op de vloot – een directielimousine. Een grote sedan met enorme wielbasis. Alleen is hij er nog niet over uit welke. Kortom, of wij mee konden denken.

Directielimousine

Hij heeft er aan zitten te denken om voor 10-15 een hele nette Phaeton te kopen, maar dat zijn in basis al meer dan 20 jaar oude auto’s. Daarbij mag de klant zich heus wel een klein beetje bijzonder voelen. Het moet alleen niet te extrovert zijn. Dus een Maserati Quattroporte of Jaguar XJ L zouden in principe kunnen, maar zijn simpelweg te uitbundig. Daarom ook geen sportpakketten, grote wielen of andere tuning. Gewoon een nette, originele auto’s met sluitend onderhoud. Qua kilometerstand moet het (ruim) onder de anderhalve ton zijn. Bouke gaat er waarschijnlijk het half miljoen mee halen, maar dan wil hij wel de meeste kilometers zelf afleggen.

Huidige / vorige auto’s: 3 VW Transporters, 4 Suberbs Koop / Lease Koop Budget Ongeveer € 35.000 (moet wel BTW-auto zijn) Jaarkilometrage 60.000 km per jaar Brandstofvoorkeur Diesel, tenzij hybride een goede optie is Reden aanschaf andere auto Zoek een directielimousine Gezinssamenstelling 11 chauffeurs, 3 man op kantoor Voorkeursmerken / modellen: Volkswagen, Audi of iets anders Duits No-go modellen: Maserati en Jaguar

Verbruik: Spritmonitor

Brandstofprijs: United Consumers, € 2,192 per liter benzine / € 1,903 diesel

Verzekering: gemiddelde van meerdere aanbieders (WA+, inwoner Friesland, 40 jaar, 10 schadevrije jaren)

Motorrijtuigenbelasting: Belastingdienst

Tip 1: ga de directielimousine importen

Het is natuurlijk een dooddoener, maar in Nederland is er nauwelijks aanbod als het gaat om grote diesellimousines, alhoewel het altijd handig om Marktplaats even te controleren. Het is simpelweg niet een populair autotype. In Duitsland er veel meer aanbod. Daarbij zijn veel auto’s al geïmporteerd, dus kun je het beter zelf doen. Bouke gaf aan de andere auto’s zelf geïmporteerd te hebben, dus we gingen shoppen vlak over de grens.

Tip 2: ga voor een LWB

Het klinkt als een no-brainer, maar ga voor het lange model. Daarmee kun je je passagiers enorm plezieren, niets is zo luxe als ruimte. Qua afschrijving maakt het ook ietsje uit. Nieuw is het ietsje duurder, terwijl men gebruik vaak liever de korte variant wil. Nog een voordeel, bij een LWB weet je bijna altijd zeker dat de vorige eigenaar zich liet rijden. En niets is zo goed voor de autotechniek als een kalm rijdende chauffeur.

Mercedes-Benz S350d Prestige (W222)

€ 36.850

2015

145.000 km

Wat is het?

De ster van zijn klasse. Dit is precies wat je bedoelt met een directielimousine. Zeker een donkerblauwe is niet te versmaden. Het is een exemplaar van de W222-generatie en dat is een heel erg fijne. Sterker nog, ondanks dat het ‘de vorige’ generatie is, komt deze Mercedes-Benz geenszins verouderd over. Zeker niet als je ‘m origineel houdt.

Hoe rijdt het?

Majestueus. Je wordt echt gereden. Het mooie is dat het nooit zompig wordt. Natuurlijk is het geen enorme bochtenridder, maar je bent altijd in controle met een S-Klasse. Daarbij liggen de grenzen ook best ver. Dat is het mooie, de S350 is zo’n Butler die overal ‘Yes Mylady’ op zegt, onafhankelijk van de moeite die die moet nemen. De motor is een heerlijkheid. Zo’n V6 diesel moet het van zijn koppel hebben en de automaat past daar geweldig bij. Heel erg snel is ‘ie niet, maar het is wel moeiteloos vlot.

Kosten Mercedes-Benz S350d

Verbruik: 1 op 12,2

Brandstofkosten: € 780

Gewicht: 1.875 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 223

Verzekering: € 140

Totale kosten per maand: € 1.143

Onderhoudsprognose

Als je alles bijhoudt bij een S-Klasse, zijn het best betrouwbare auto’s. Dat is natuurlijk het hele eieren eten met die wagens. Kies daarom voor een exemplaar met ietsje minder kilometers, die wat kaler is uitgerust. Het zijn vaak juist de dure opties die kapot gaan (en duur zijn om te vervangen c.q. repareren). Check vooral de luchtvering of dat goed werkt. De motor (OM656) is verregaand onverwoestbaar, maar de brandstofpomp is een relatie zwak punt.

Bekijk hieronder het aankoopadvies waarin @wouter je vertelt waar je op moet letten:

Afschrijvingsprognose

Van alle limousines is de S-Klasse de maatstaf, zo oordeelt de markt. S-Klasses zijn voor relatief gezien goede handel en doen het ook aardig bij export. Het zijn geen enorme verschillen met de concurrentie (grote sloepen schrijven altijd hard af).

Lexus LS600h L President (UVF45)

€ 27.950

2010

120.000 km

Wat is het?

Het beste wat Japan te bieden heeft en dat is eigenlijk best wat! Als directielimousine zit je met deze Lexus eigenlijk helemaal goed, want deze generatie is zeer ingetogen qua styling. Opvallen doe je niet. Aan de andere kant is het ook niet zo dat je in een Avensis rondrijdt. Het nadeel is dat Lexussen gebruik nog best duur zijn. Een goede LS is dus al een beetje op leeftijd. Dat merk je aan de gadgets en uitrusting. Japanse automerken lopen daar sowieso nooit mee voorop, maar in dit gezelschap is het de oudste auto.

Hoe rijdt het?

Zoals de liefde die ondergetekende van zijn moeder kreeg: heel erg afstandelijk. Nu is het duidelijk dat je met deze auto absoluut geen sportieve intenties hebt, maar je kan ook overdrijven. Alles is extreem licht en gevoelloos. Sommigen noemen dit comfortabel. Het is niet zo dat je nul controle over de Lexus LS hebt, maar van alle auto’s wordt je het minst betrokken bij het rijden. Voor de passagiers achterin is het heel erg stil en relaxed.

Kosten Lexus LS00h

Verbruik: 1 op 9,14

Brandstofkosten: € 1.200

Gewicht: 2.375 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 166

Verzekering: € 155

Totale kosten per maand: € 1.521

Onderhoudsprognose

Het is een Lexus, dus je hebt geen onderhoud. Toch? Nou, dat is niet helemaal correct. Als je 60.000 km per jaar gaat rijden, dan zul je gewoon te maken krijgen met onderhoud. Daarnaast is het ook een luxe auto, dus er kan veel kapot. Tevens kunnen onderdelen verrassend prijzig zijn. Dat gezegd hebbende, er zijn minder ‘zwaarden van Damocles’. Dus dat is prettig. Het grootste punt zijn de remschijven achter. Die worden niet vaak genoeg gebruikt. Dat is het eigenlijk. Uiteraard is het wel handig om alle electronica te checken, met name de versterker van het (zeer puike) audiosysteem wil weleens de geest geven. Check hieronder het bijzondere korte Autoblog aankoopadvies voor de Lexus LS:

Afschrijvingsprognose

Dit is een grappige. Lexussen schrijven namelijk als een malle af, net zoals alle andere auto’s in deze klasse. Bij een Lexus vlakt het op een gegeven moment af. Veel meer dan bij de Duitse tegenstrevers. Die kennen bijna geen bodem. Dat komt door de vermeende (en deels terechte) betrouwbaarheid. Daardoor zijn mensen geneigd zo’n auto als youngtimer te rijden, bijvoorbeeld. Ook is de export altijd blij met Lexussen.

BMW 730Le iPerformance (G12)

€ 34.900

2017

100.000 km

Wat is het?

Een BMW 7 Serie, maar dan net eventjes anders. Een groot verschil is dat deze auto een compleet andere aandrijflijn heeft. Het is namelijk een plug-in hybride. De nadruk ligt bij deze auto veel meer op het elektrische aspect dan bij bovenstaande Lexus. Ook is de benzinemotor vele malen efficiënter. Het is tevens verreweg de modernste auto in dit overzicht en dat is echt geen nadeel. Deze generatie is namelijk slechts net vervangen. Dus je hebt een zeer modern navigatiesysteem en vele rijassistenten die feilloos werken, want het is een moderne Duitser. Een groot voordeel van deze uitvoering is dat je nauwelijks BPM hoeft af te dragen bij import!

Hoe rijdt het?

Net als andere auto’s moet je dit als een directielimousine rijden. Heel rustig. Ja, die motor is een viercilinder en die verpest de dure atmosfeer een beetje. Het klinkt niet denderend, natuurlijk. Maar je kan ook geheel elektrisch rijden en dat is juist een heel dure beleving: geen geluid, geen trillingen. Groot voordeel, je kan elektrisch rijden in de stad en bebouwde kom, daar waar de verbrandingsmotor extreem efficiënt is.

Kosten BMW 740Le

Verbruik: 1 op 15,17

Brandstofkosten: € 723

Gewicht: 1.940 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 61

Verzekering: € 105

Totale kosten per maand: € 889

Onderhoudsprognose

Een grote luxe BMW met zeer gecompliceerde aandrijflijn. Als dat maar goed gaat! Nou, dat gaat het dus. De B48B20 is geen exotische of dure motor, maar een viercilinder die je ook in de Mini Cooper S of BMW 320i vindt. Daarbij heb je het het voordeel dat de auto de lasten verdeeld over de motoren. Als je wegrijdt kan alles elektrisch en kan de benzinemotor vervolgens op de snelweg de motor warm draaien. Ergo: het is minder erg dan het lijkt. Maar houdt er rekening mee dat het een BMW 7 Serie is en dat al het onderhoud op dat niveau is.

Afschrijvingsprognose

Grote auto’s die veel rijden schrijven enorm hard af. Wat dat betreft is het nog niet eens zo gek om bij 35 mille in te stappen. Dan is de afchrijving nooit meer dan eh, die 35 mille natuurlijk. Van alle auto’s in dit overzicht dichten we deze uitvoering wel de meeste kansen toe voor een goede restwaarde. Een dikke diesel of ouderwetse hybride zullen niet snel in trek zijn, maar een plug-in hybride met een enorm gunstige WLTP-score wel.

YOLO: Audi A8 L 4.2 TDI quattro (D4)

€ 34.950

2015

110.000 km

Wat is het?

Als je veel kilometers wil rijden en zakelijk kosten kunt maken, wil je dat op een zo leuk mogelijk manier doen. Dus kies je voor deze extreem dikke Audi A8. Het is een bijkans unieke auto. Audi combineerde namelijk het A8-platform met een 4.2 liter V8. Dus iedereen denkt van een afstandje dat je een Audi A4 rijdt, maar ondertussen heb je een krachtpatser van jewelste in het vooronder. Die motor is natuurlijk het hoogtepunt van de rijbeleving. Het interieur is zeer indrukwekkend, typisch Audi. Wellicht dat je het iets te klinisch en zakelijk vind.

Hoe rijdt het?

Ongelooflijk machtig. Niets is zo verslavend als bakken met koppel. In tegenstelling tot de vorige generatie A8 (de D3) heeft deze een véél sterkere automaat die het koppel van 850 Nm aan kon. En ja, met een simpele chip (Van Vught Tuning zit dichtbij, Bouke) zit je op 1.000 Nm. De Audi A8 4.2 TDI is niet alleen snel voor een diesel, maar gewoon snel in absolute zin. Ondanks de lay-out voelt de A8 behoorlijk capabel aan. Natuurlijk is alles overbekrachtigd, maar je kunt er zelfs een beetje mee hoeken. Let op de velgen: er kunnen grote jetsers onder (af fabriek tot 21 inch), maar tot maximum 19 inch is het comfort een stuk beter.

Kosten Audi A8

Verbruik: 1 op 10,11

Brandstofkosten: € 942

Gewicht: 2.070 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 252

Verzekering: € 170

Totale kosten per maand: € 1.364

Onderhoudsprognose

Gelukkig kun je alle kosten zakelijk afschrijven, want man wat gaat het hard! Audi’s zijn erg duur onderhoud met onderdelenprijzen die grenzen aan het hondsdolle. Gelukkig heb je zelf al een vloot VAG-auto’s staan en kun je deze bij dezelfde specialist onder brengen. Op een lekkende voorruit na, zijn er geen model-specifieke issues bekend. Wel is die 4.2 TDI een enorme motor die voor de vooras ligt. Zelfs eenvoudige kusjes kunnen al flink in de papieren lopen.

Afschrijvingsprognose

Uiteindelijk heeft elke auto wel een verkoopwaarde, maar een Audi met achtcilinder diesel en 4-5 ton op de klok lijkt ons niet hele goede handel. Dat wordt uiteraard een exportverhaal (in combinatie met een ‘update’ voor de kilometerteller). Zonder gekheid: dit schrijft hard af. Gelukkig kun je ermee werken en ga je er heel veel mee rijden, waardoor er ook wat te verdienen valt. En je kunt enorm genieten tijdens het werk!

Conclusie directielimousine

Aanvankelijk, nog voor dat we gingen rekenen, was de consensus dat de Mercedes de meest verstandige auto zou zijn om in te zetten als directielimousine. Zuinig, betrouwbaar, luxe en comfortabel. Dat is op zich niet veranderd, maar de BMW 7 Serie is wel een heel goed alternatief. Zeker als je de meeste kilometers in Nederland hebt en geregeld kan laden. De BMW is modern, relatief zuinig en in deze gedaante de laatste ingetogen Siebener.

