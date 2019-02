Deze feature komt naar alle nieuwe auto’s

Ho, stop.

Het aantal assistenten in een auto nemen in rap tempo toe. Zeker bij de luxere auto’s zijn het aantal systemen niet meer op één hand te tellen. De autoindustrie kruipt langzaam toe naar meer autonome functies en dus zullen het aantal hulpsystemen alleen maar toenemen.

Dit komt mede door druk vanuit overheden om de verkeersveiligheid te verbeteren. Iedere dode of gewonde in het verkeer is er immers één teveel. 40 landen, waaronder lidstaten van de Europese Unie en Japan, zijn het eens geworden om een automatische noodstop bij alle nieuwe auto’s in te bouwen. De maatregel moet begin 2020 van kracht zijn. Bij ons in Europa spreekt men over 2022, aldus Reuters.

Tot en met een snelheid van 60 km/u moet de auto uit zichzelf een noodstop kunnen maken. Bijvoorbeeld wanneer radarsensoren personen in de verte voor de neus van de auto detecteren of als de auto op een obstakel dreigt te te klappen. De technologie, genaamd Advanced Emergency Braking Systems (AEBS), zit al op moderne vrachtwagens maar moet straks ook naar personenauto’s en bestelauto’s komen. Vandaag de dag beschikken diverse moderne auto’s al over dergelijke technieken. Vanuit de EU is er echter nog geen verplichting voor. Daar komt in 2022 verandering in.

Foto: RS 6 Avant op de rem via @hhitalia op Autojunk