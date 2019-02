Opnieuw problemen voor Tesla met de Model 3

Werk aan de winkel voor Musk en zijn medewerkers.

Het gaat Tesla eindelijk voor de wind, zo lijkt het. De productie van de Model 3 loopt op rolletjes, er komt een nieuwe fabriek in Shanghai en de nieuwe elektrische sedan verschijnt inmiddels ook in het Nederlandse straatbeeld. Toch heeft de Amerikaanse autofabrikant met een nieuwe uitdaging te maken.

Nu de Model 3 op grote schaal geleverd wordt zijn er problemen met betrekking tot de onderdelen, schrijft The Wallstreet Journaal. De Amerikaanse krant stelt dat Tesla niet voldoende reserveonderdelen kan leveren. Meer Model 3’s op de weg betekent immers meer kans op ongevallen en dus zijn er meer onderdelen nodig. Tesla’s service centers zijn niet altijd in staat om direct bijvoorbeeld een nieuwe bumper te leveren. Daardoor komt de Model 3-eigenaar voor een onbepaalde periode zonder zijn auto te zitten, aangezien de service center in afwachting is van het specifieke onderdeel.

De krant sprak met een Model 3-rijder die maar liefst drie maanden moest wachten op een simpele bumper. Het is niet de eerste keer dat Tesla en leveringsproblemen aan het licht komen. In het verleden hadden ook de Model S en Model X te maken met wachttijden voor specifieke onderdelen. Musk is op de hoogte en stelt dat de leveringsproblemen dit kwartaal topprioriteit hebben bij Tesla.

Foto: Tesla Guangzhou, China via Autojunk