Passat R36 met 627 pk en 841 Nm kost weinig - Autoblog.nl

Alle waar naar zijn geld, maar deze Passat R36 met 627 pk is bijna goedkoop te noemen!

Nog niet zolang geleden schenen we een lichtje over deze geblazen Volkswagen Golf R32 occasion. Geweldig leuk natuurlijk, maar volgens sommigen was er nogal wat mis met de prijs. Men vindt 65 mille voor een Golf simpelweg te veel. Dat het gaat om een extreem krachtige en daardoor bijzonder snelle auto, laten we even in het midden.

Waarschijnlijk is die 65.000 euro een doekje voor het bloeden, want de ombouw zal hoogstwaarschijnlijk meer hebben gekost. Maar toegeven, het is en blijft veel geld. Daarnaast vond men dat het teveel leek op een ombouwproject. Dat wás het natuurlijk ook.

Maar OK, we hebben je gebeden verhoord en gevonden. Wat te denken van deze Volkswagen Passat? Zo op het oog lijkt het een vrij eenvoudige Passat R36 te zijn. Dat is een cult-auto op zich aan het worden. Waar je een redelijke Volkswagen Passat CC V6 voor 10-15.000 euro oppikt uit Duitsland, zijn de Passats juist wat aan het stijgen qua prijs. Dit exemplaar kost 23.999 euro. Niet weinig voor een 12 jaar oude Passat met twee ton aan kilometers op de klok, maar je krijgt wel een hele hoop waar voor je geld.

841 Nm!

Laten we meteen maar even met de motor beginnen. Dat is in dit geval een 3.6 liter grote VR6. Dat begint al goed, uiteraard. Dezer is door een firma genaamd AW Racing voorzien van een turbocompressor. het resultaat is niet verkeerd. De motor levert nu namelijk een maximum vermogen van 627,7 pk en 841 Nm aan koppel. Wat het doet met de prestaties wordt niet vermeld, maar reken maar dat je de 300 km/u elke dag wel een keertje kunt aantikken.

Ziet er niet uit als Passat R36 met 627 pk

In tegenstelling tot de heftige Golf van vorige keer, kun je alleen aan de motor en uitlaat zien dat de auto getuned is. De R36 lijkt ietsje lager op zijn wielen te staan. Wielen die overigens ook gewoon standaard zijn. Nu zal niemand denken dat het een Passat 1.6 diesel is, maar niemand zal verwachten dat je een redelijke Ferrari uit dezellfde periode gewoon bij kunt houden.

De auto heeft wel wat kilometers gelopen: 204.000 km. Dat hoeft je niet te weerhouden om er nog een tonnetje bij te rijden. Het is wel typisch zo’n liefhebbersauto die perfect onderhouden lijkt te zijn. Het enige dat je moet doen is ‘m oppikken uit Duitsland. Kun je op de Autobahn meteen even checken of al die 627,7 pk’s aanwezig zijn.

De Passat R36 met 627 pk advertentie kun je hier bekijken.