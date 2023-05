Deze Ferrari F40 is van een 4-voudig F1 wereldkampioen geweest

En die kun jij nu kopen!

Een Ferrari F40 is van zichzelf al een bijzondere auto. Niet bepaald een muurbloempje, zullen we maar zeggen. En lastig te krijgen, want er zijn er maar 1311 gebouwd, waarvan er ook een aantal vertrokken zijn naar de eeuwige (paarden) jachtvelden.

En nog specialer wordt het als er een mooi verhaal aan de betreffende F40 zit. Zo heeft de Paus er ooit eentje gekregen (of was dat een Enzo? Ach, voor het idee maakte het niks uit…) en hebben verschillende andere beroemde eigenaren er eentje gehad. En in die laatste categorie hoort het exemplaar dat we vandaag behandelen.

Deze F40 was van niemand minder dan Alain Prost

De scharlakenrode Ferrari is namelijk het eigendom geweest van niemand minder dan Alain Prost. Je weet wel, de 3-voudig wereldkampioen in de Formule 1 en misschien wel beter bekend als de aartsrivaal van Ayrton Senna.

Prost kreeg deze F40 toen hij in 1990 een contract tekende bij Ferrari. Een prima auto van de zaak, dunkt ons. Alleen was Alain er zelf minder van gecharmeerd dan wij. Zal wel komen omdat de auto waar hij zijn betaalde rondjes in reed nog sneller was dan deze.

Al na een paar maanden verkocht hij de Ferrari alweer aan iemand die geen nieuwe kon krijgen. En die waarschijnlijk een feilloos zakelijk instinct had, want hij vroeg nog wel even of Prost de F40 wilde signeren. Waarvan akte.

Deze F40 kan voor jou zijn

Zoals gezegd, de Ferrari F40 met bijzondere ‘heritage’ gaat geveild worden. Sotheby’s heeft hem op 10-12 mei in de collectie zitten. Nadeel is wel dat er een flink prijskaartje aanzit, de verwachte opbrengst ligt tussen de 2,5 en 3 miljoen euro.

Maar als je het bij elkaar weet te sprokkelen, weet je wel dat je een uniek object in handen hebt, dat echt niet (veel) minder waard gaat worden. Bovendien kun je er elke dag verlekkerd naar staren in je verwarmde garage. En oh ja, je kunt er ook gewoon mee naar de Jumbo, mocht je dat willen.

De Jumbo ja. De Appie heeft geen zin, want daar ligt niks meer in de schappen..

En dat zie ik je in je Rembrandt of Van Gogh nog niet doen. Kopen maar dus!

Via Quote