Lightyear gaat een doorstart maken…

Zeggen wij niet hè? Wij geven alleen maar door dat Lightyear een doorstart gaat maken

Het leek zo’n mooi concept. Een Nederlandse auto met zonnepanelen die je bijna nooit hoeft te laden. Daarmee dus enorm milieuvriendelijk in een product van eigen boden je kilometers maken. Dat kan niet misgaan…

Maar helaas. Dat ging het wel. Lightyear gaf veel meer geld uit dan er binnenkwam en je weet wat er dan gebeurt; je gaat failliet. Zo ook Lightyear. Die gingen zelfs zó failliet, dat de boedel vrij recent is verkocht.

Maar het merk gaat zeker en vast een doorstart maken. Aldus Hussain Al Mahmoudi.

Doorstart Lightyear gaat er zeker komen

En nu horen we je denken, Hussain Al Mahwie?Nou, Hussain Al Mahmoudi, de CEO van Sharjah Research, Technology and Innovation Park in de Verenigde Arabische Emiraten natuurlijk. Dat zei hij in een Nederlandse podcast (die ongetwijfeld minder goed scoort dan die van ons…)

Zijn Sharjah Research, Technology and Innovation Park heeft tot doel een innovatie-ecosysteem te ontwikkelen en te beheren. Het centrum moet onderzoek bevorderen en ondernemingsactiviteiten ondersteunen. En hij ziet het helemaal zitten in de doorstart van Lightyear.

Al Mahmoudi zegt nog steeds in het bedrijf te geloven. “Het vertegenwoordigt een verhaal van ondernemerschap. Elke onderneming gaat door een cyclus en datzelfde geldt nu ook voor Lightyear“, zei hij.

Voor het bedrijf van Al Mahmoudi staat dan ook prominent een zonneauto van Lightyear opgesteld. Hij is trots op die auto en gelooft in een comeback van het bedrijf dat hem heeft gebouwd. Daarom komen er ooit auto’s van Lightyear op de markt, sluit hij af.

Waarvan akte. En we gaan het zien Hussain!