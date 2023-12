Deze Ferrari F430 F1 heeft een handgeschakelde verrassing

Oh, verklappen we het gewoon in de titel! De Ferrari F430 F1 heeft een verrassing in de vorm van een handbak.

Je weet dat je oud bent als je de Ferrari F430 een relatief moderne Ferrari vindt. Voor wie de auto niet kent, het is eigenlijk een flinke facelift van de 360 Modena. Toch lijken de 360 en F430 niet veel op elkaar. De F430 kreeg van Frank Stephenson een uniek voorkomen. Uiteraard is ook het interieur afwijkend.

Ook in technische zin waren er flinke stappen gemaakt. De 3.6 liter V8 met 400 pk werd vervangen door een F136E V8 met een inhoud van 4.3 liter en een vermogen van maar liefst 490 pk. Een enorme sprong qua power. Voor lange tijd deed Ferrari 20-30 pk per generatie erbij, nu ineens was dat 90 pk. Toen vonden 490 pk nog echt veel voor een instap-Ferrari. tegenwoordig ben je boos als jij lease-EV het niet heeft.

F1 transmissie

Ook de transmissie werd aangepast. De auto is voorzien van de derde generatie F1 Superfast-transmissie. Dat is een sequentieel te bedienen transmissie ofwel een gerobotiseerde handbak. Deze laatste generatie daarvan vind je in de 612 Scaglietti, 599 GTB Fiorano en dus de F430. Destijds was het niet eens zo’n verkeerde transmissie. Maar weinig klanten kozen dan ook voor de handbak. ‘Schalten wie Schumacher’ was toen nog heet adagium.

Tegenwoordig vinden we een handbak cool en puristisch, dus die enkele exemplaren met handbak zijn aanzienlijk duurder. Wat heet: heel erg veel duurder. Er is echter een oplossing als je een F430 met handbak wenst die niet een vermogen kost. Je kan de oplossing zien op deze afbeeldingen.

Ferrari F430 F1 omgebouwd naar handbak

Er bestaat namelijk de mogelijkheid om de transmissie om te bouwen. Handig om te weten als je een F430 met handbak zoekt. Er is namelijk enorm veel keuze als je een F430 F1 wenst, maar nauwelijks keuze uit handbakken.

Deze F430 op Collecting Cars biedt soelaas. Want ondanks dat deze grijze F430 met een F1-transmissie de fabriekspoorten uit Maranello is komen rollen, zien we toch écht een handbak.

De auto is achteraf omgebouwd met originele Ferrari-onderdelen voor een handbak. Volgens de echte puristen is het dan niet zoveel waard als een originele F430 met handbak, maar dat is juist een voordeel. De bak is hetzelfde, evenals de rijbeleving. Dus je kunt je voordeel ermee doen. Wel even ons F430-advies checken.

Check hier de heren van AutoTopNL die dit exemplaar aan de tand voelen:

De veiling loopt zondag om 19:38 af. Je kan de advertentie hier bekijken!

