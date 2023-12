Model 3 minst betrouwbare auto volgens rapport

De cijfers liegen niet, toch? Volgens de TUV is de Model 3 de minst betrouwbare auto die er is in de categorie van 1 tot 3 jaar oud.

Nou, we hebben weer een leuke voor jullie, jongens en meisjes (fijn dat jullie er zijn!). Elk jaar laten grote instanties weten wat de uitslagen zijn van hun onderzoeken en welke conclusies we daar uit kunnen trekken.

De betrouwbaarheidsonderzoeken moet je overigens op hun juiste merites beoordelen. Het zegt gek genoeg niets over de ’totale’ betrouwbaarheid van een auto, maar vaak het aantal issues dat zich voor doet in de eerste jaren. Wat er daarna gebeurt (en wij dus de term betrouwbaar echt willen toepassen) zijn deze instanties al lang aan het verder kijken naar nieuwere auto’s.

Een bekende is de JD Power Survey. Tesla is zo slim geweest om daar simpelweg niet aan mee te doen. Bij de Duitse TÜV hebben autofabrikanten geen keuze of ze wel of niet mee willen doen. Dat bepaalt de TÜV zelf. Deze Duitse instantie kijkt daarnaast ook nog naar auto’s van veel minder recente bouwjaren.

Model 3 minst betrouwbare auto

Op zich is het best een interessante manier van testen wat de Duitsers doen. ze beraden zich namelijk op de uitkomsten van de zogenaamde ‘TÜV Hauptuntersuchung’. Dat kun je een beetje vergelijken met onze APK, maar dan veel strenger. Ongeveer 80% van de auto’s haalt de test, 20% zakt ervoor. Dan is het zaak dat de mankementen gefixt worden voordat de auto goedgekeurd wordt.

En wat blijkt: de Tesla Model 3 is een bijzonder storingsgevoelige auto. In de categorie 2-3 jaar, is het de auto met verreweg de meeste defecten: 14,7%! Verder valt aan het lijstje op dat Dacia’s heel erg onbetrouwbaar zijn: daar komen veel storingen bij voor. Speciale vermelding voor BMW, die ook enkele auto’s in de overzichten heeft staan.

Neem het niet letterlijk, hè?

Ook hierbij geldt trouwens dat je ‘betrouwbaarheid’ niet letterlijk moet nemen. Want als jij kettingspanners hebt die er binnenkort aan gaan, is dat geen probleem voor de TUV. Falende schraapveren voor de zuigers? Geen probleem. Maar zelf ervaar je een auto met kapotte ketting en schraapveren dan toch als minder betrouwbaar. Gek hé? Dingen als bandenslijtage en remmen die versleten zijn, zeggen natuurlijk ook iets over de bestuurder (niet zozeer de betrouwbaarheid van de auto).

Tenslotte zijn die punten vaak goedkoop en eenvoudig te verhelpen. Nog iets om in het achterhoofd te houden, in veel gevallen zijn de auto’s met zoveel afkeurpunten veelal auto’s waar de eigenaren niet al te veel in investeren. Een Dacia koop je omdat je goedkoop van A naar B wil reizen, niet omdat je AB wil lezen.

En wat is dan de meest betrouwbare auto volgens de TÜV? Simpel: de Audi TT. Dat is de auto met de minste afkeurpunten. Nu is dat ook wel een auto voor een liefhebber, anders kies je niet voor een sportieve roadster met grote motor. Dus de kans dat die goed bijgehouden worden (en dus minder afkeurpunten vertonen) lijkt ons vrij groot. Overigens scoort de Golf Sportsvan ook heel erg goed, volgens de TÜV. Dat is dan wel weer opmerkelijk.

Via: Carscoops

Imagecredit: Model 3 bij de Albert Heijn door @schildpad12 via Autoblog Spots.