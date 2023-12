Deze Ferrari is zeldzamer dan je denkt

En hij wordt gewoon aangeboden in Nederland.

Een handbak en een V12: dit is een epische combinatie, die helaas zo goed als uitgestorven is. De enige drie auto’s die dit nog hebben zijn de Pagani Utopia, de Gordon Murray T.50 en de Gordon Murray T.33. En dat zijn nu niet echt auto’s die in grote aantallen worden gebouwd.

Bij Ferrari is de combinatie van V12 en handbak al geruime tijd verdwenen. Nadat de automaat zijn intrede maakte bij de 575M, werd de handbak nog wel geleverd op de 575M, de 599 en de 612, maar daar zijn er maar heel weinig van gemaakt.

In Nederland wordt momenteel zo’n zeldzame handgeschakelde Ferrari aangeboden, namelijk een 575M met handbak. De 575M is in grote lijnen natuurlijk hetzelfde als de 550 Maranello (die altijd handgeschakeld was), maar er zijn wel een aantal upgrades.

In de 575M levert de atmosferische V12 bijvoorbeeld 515 pk, in plaats van 485 pk. Dit heeft Ferrari op de ouderwetse manier voor elkaar gekregen, door simpelweg de cilinderinhoud te vergroten van 5,5 liter naar 5,7 liter (naast nog wat andere aanpassingen). De 575M profiteert ook van adaptieve dempers en een upgrade van de remmen.

Dit specifieke exemplaar heeft zeker goede remmen, want deze auto is voorzien van het gewilde Fiorano Handling Pack. Dit pakket omvatte onder meer stijvere veren, een verstevigde stabilisatorstang en opgewaardeerde remschijven, om de auto nog een tandje scherper te maken.

Van de 575M zijn er überhaupt niet veel gebouwd (2.056 stuks) en daarvan zijn er slechts 246 uitgerust met een handbak. Hoeveel daarvan het Fiorano Handling Pack hebben weten we niet, maar dat zullen er helemaal weinig zijn.

Een buitenkansje dus, deze handgeschakelde Ferrari 575M! De auto staat ook gewoon in Nederland, maar een geel kenteken zul je nog even zelf moeten regelen. De auto staat namelijk nog op Italiaans kenteken. Meebieden kan via Collecting Cars. Je moet er wel snel bij zijn, want de veiling loopt vanavond om 19.16 af.

