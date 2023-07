Ferrari KC23: minder modern dan je denkt

De Ferrari KC23 lijkt een concept car, maar dat is het niet. Daar doet Ferrari namelijk niet aan.

Op sommige designafdelingen is het een saaie boel, maar niet bij Ferrari. De ontwerpers mogen zich regelmatig uitleven op allerlei speciale modellen. Zo was de SP3 Daytona bijvoorbeeld een bijzonder staaltje design.

Ferrari komt nu weer met een apart apparaat op de proppen: de KC23. Deze auto oogt bijzonder futuristisch. Bij ieder ander merk zou je denken dat het om een concept car gaat, maar Ferrari doet niet aan concept cars. Het gaat hier om een one-off. Die hadden altijd ‘SP’ in de naam, maar daar maakt Ferrari dus een uitzondering op.

Ondanks het futuristische design, is de basis een stuk ouder dan je denkt. De KC23 is namelijk gebaseerd op de 488 GT3, de raceversie van de voorganger van de F8 Tributo. In de basis is de KC23 dus eigenlijk een auto die al uit 2015 stamt.

Eerlijk is eerlijk: je ziet het er niet aan af. We kunnen geen een zichtbaar onderdeel aanwijzen dat afkomstig is van de 488. De KC23 heeft ook ‘butterfly doors’, waar de 488 gewoon conventionele deuren heeft. Oftewel: Ferrari heeft weer geen half werk geleverd met deze one-off.

De KC23 heeft bijzondere aerodynamica: er zijn namelijk flappen aan de zijkant die automatisch open gaan (zie foto 3). Dit gebeurt niet vanaf een bepaalde snelheid, maar meteen zodra de motor gestart wordt. Ferrari heeft hiervoor gekozen om het design clean te houden als de auto stil staat.

Om diezelfde reden kan de grote taartschep achterop er ook afgehaald worden. Ferrari ziet de KC23 namelijk als een soort kunstobject, dat mooier is zónder spoiler. Maar ja, voor een raszuivere circuitauto (want dat is het) is zo’n spoiler gewoon noodzakelijk.

Ferrari is helaas niet al te scheutig met informatie over de techniek. We weten alleen dat de twin-turbo V8 uit de 488 GT3 is overgenomen. We weten echter niet hoeveel pk deze levert. In de 488 GT3 is het vermogen beperkt in lijn met de FIA-regels, maar dat is bij deze auto natuurlijk niet nodig.

Hoewel de plaatjes nog overduidelijk renders zijn, is de auto wel gewoon af. De Ferrari KC23 zal namelijk dit weekend op Goodwood te zien zijn. De auto zal daarna ook nog een paar maanden in het Ferrari Museum te bewonderen zijn. Zodoende kunnen er toch meer mensen van deze one-off genieten dan alleen de eigenaar.