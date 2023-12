Nieuw statement van FIA over familie Wolff

De FIA heeft een statement uitgegeven omtrent de issues met de familie Wolff.

Het leuke van de Formule 1 is dat er altijd wel drama is. Op de baan en naast de baan. Tijdens het seizoen en buiten het seizoen. Op dit moment is er een politiek spelletje gaande tussen de Formule 1, FIA en de familie Wolff.

De FIA zou grond hebben om een onderzoek te starten naar de familie Wolff. Volgens de Federation International de l’Automobile was er namelijk sprake van heuse belangenverstrengeling.

Op zich is dat helemaal geen gekke gedachte. Want de tentakels van Wolff reiken heel erg ver. Hij is namelijk meer dan alleen de teambaas van het Mercedes GP AMG Petronas-formule 1 team. Hij is daar ook de CEO van en is hij voor een een derde eigenaar van het team. Ook is hij gedeeltelijk eigenaar van Williams F1 en is hij de manager van diverse coureurs (geweest).

Susie Wolff

Dan is er ook nog zijn vrouw, Susie Wolff. Deze 10 jaar jongere blonde deerne is in haar leven succesvoller als coureur geweest dan haar man Toto. Na haar autosportcarrière is de van origine Schotse aan de slag gegaan als teambaas van het Mercedes EQ Formule E team. Op dit moment is Susie de baas van de F1-Academy.

De trigger voor de FIA was een publicatie in een zakentijdschrift waarin zou staan dat Toto Wolff via Susie toegang had tot vertrouwelijke informatie. Op basis daarvan zouden er een aantal F1-teams geklaagd hebben, waardoor de FIA ‘genoodzaakt’ was om een onderzoek te starten.

Statement FIA

Maar wat blijkt, de F1-teams hebben helemaal niet geklaagd, aldus alle F1-teams. De FIA is naar buiten gekomen met een verklaring om de volgende actie te bespreken. En wat blijkt: ze gaan helemaal niets doen. Ineens beëindigen ze het onderzoek:

Na een evaluatie van de F1-gedragscode en het F1-beleid inzake belangenconflicten van het Formule 1-management en de bevestiging dat er passende beschermende maatregelen zijn genomen om eventuele conflicten te beperken, is de FIA ervan overtuigd dat het compliancemanagementsysteem van FOM robuust genoeg is om elke ongeoorloofde openbaarmaking van informatie te voorkomen. vertrouwelijke informatie.



De FIA kan bevestigen dat er geen lopend onderzoek loopt op het gebied van ethische of disciplinaire onderzoeken waarbij enig individu betrokken is.



Als toezichthouder heeft de FIA de plicht om de integriteit van de mondiale autosport te handhaven. De FIA bevestigt haar inzet voor integriteit en eerlijkheid.” De FIA, laat even weten dat ze er nog zijn.

Het probleem voor de FIA is dat er geen bewijs is en ook aanleiding ontbreekt. Kwade tongen beweren echter dat de dit weer een manier is voor de FIA om zich te doen gelden. Tussen de FOM (Formula One Management) en de FIA rommelt het al wat langer, dus heel erg vreemd zijn de acties niet in dat licht bezien. Anyway, zo blijven we ook vermaakt buiten het seizoen.

