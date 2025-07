Deze Ferrari moet 1 miljoen opbrengen, maar je kan er niks mee

Mooi is dat…

Hoe vaak krijg je nou de kans om een Ferrari-prototype op de kop te tikken? Nou, vaker dan je denkt. Dit prototype werd namelijk in 2022 geveild en duikt nu wederom op. De eigenaar is er kennelijk al snel weer op uitgekeken.

Er is duidelijk een Ferrari 458 in te herkennen, maar dit was een vroeg prototype voor de LaFerrari. Een mule dus. In plaats van een V8 ligt er een V12 achterin, inclusief het hybride gedeelte. Dit is dus allesbehalve een normale 458.

Je moet deze auto niet te kopen om ernaar te kijken. We kunnen zelfs zeggen dat deze Ferrari ronduit lelijk is. Logisch natuurlijk, want bij een prototype wordt het esthetische aspect niet meegenomen. Zo ziet een auto er dus uit als alles écht puur functioneel is.

Toch is ernaar kijken zo’n beetje alles wat je ermee kunt doen. Dit prototype heeft destijds natuurlijk wel rondgereden op de openbare weg, maar is nu niet meer straatlegaal, om de eenvoudige reden dat het geen testauto meer is. In theorie zou je misschien op een circuit kunnen rijden, maar dat zal ook heel wat voeten in de aarde hebben. Waarschijnlijk heb je dan een heel team aan Ferrari-ingenieurs nodig.

Uiteindelijk is het dus een auto die niet mooi is én niet bruikbaar. Toch werd er in 2022 715.000 dollar voor betaald, tijdens een veiling van Mecum. En nu hoopt RM Sotheby’s er nog meer voor te vangen. Zij verwachten namelijk een opbrengst van 900.000 tot 1,2 miljoen dollar, omgerekend 750.000 tot 1 miljoen euro.