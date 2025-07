Dit reden de eigenaren van BALR toen het nog wél goed ging

We kijken nog eens naar de auto’s van de heren achter BALR.

Gisteren bereikte ons het treurige nieuws dat kledingmerk BALR failliet is. Een groot gemis voor iedereen die graag teveel betaalt voor zwarte shirtjes. Hier op Autoblog is de naam BALR al een tijdje niet meer gevallen, maar tijdens de hoogtijdagen werden de auto’s van de voetballers achter het merk regelmatig gespot. Daarom duiken we nog eens in de archieven.

We kijken naar de auto’s van Demy de Zeeuw, Gregory van der Wiel en Eljero Elia. De Zeeuw is daadwerkelijk één van de oprichters, Van der Wiel en Elia stapten later in als aandeelhouders. Zij zijn ook op het juiste moment weer vertrokken, want Gregory van der Wiel heeft zijn aandelen met vette winst kunnen verkopen in 2018. Elia is er ook al een tijdje uit: hij verkocht zijn aandelen in 2020.

Bentley Continental GT (Demy de Zeeuw)

De auto van Demy was makkelijk te herkennen. Zijn Bentley was namelijk gewrapt in matzwart met het zeshoekige BALR-patroon. Niet heel stijlvol, maar de reclame is nog vrij subtiel. Er had ook in blokletters BALR op kunnen staan. Demy heeft overigens eerst nog een tijdje rondgereden met de originele kleur (gewoon zwart).

Mercedes ML 63 AMG (Gregory van der Wiel)

Deze spot dateert nog van voor de oprichting van BALR, maar het is wel duidelijk dat Gregory van der Wiel een echte BALR-smaak heeft. Een matzwarte ML 63 AMG met zwarte aftermarket velgen, veel fouter wordt het niet.

Lamborghini Huracán (Eljero Elia)

Eljero Elia is degene die de meeste dikke bakken kocht van de drie. Hij wisselde om de haverklap van auto en liet zijn wagens graag zien in het centrum van Rotterdam of Amsterdam. Zo reed hij in de periode 2015-2016 rond in deze Huracán met een DMC-pakket.

Rolls-Royce Wraith (Eljero Elia)

Elia heeft ook de Rolls-Royce een ‘BALR-behandeling’ gegeven door de auto volledig zwart te laten wrappen en er zwarte Mansory-velgen onder te gooien. Later heeft de auto nog een bekende eigenaar gehad: rapper Boef. In een tijdsbestek van een paar jaar heeft deze auto vijf (!) verschillende wraps gehad.

Mercedes-AMG GLE 63 Coupé (Eljero Elia)

We sluiten af met een auto die (voor de afwisseling) matzwart is. Elia heeft zich ook een tijdje vertoond in deze GLE 63 AMG, die was opgeleukt met een matzwarte wrap en gouden accenten.

Het BALR-hoofdstuk is nu afgesloten, maar met de heren hoef je verder geen medelijden te hebben. Van der Wiel heeft sowieso kunnen cashen met het verkopen van zijn aandelen, Elia waarschijnlijk ook en De Zeeuw is nog steeds eigenaar van het megapopulaire voetbalplatform 433.