Buitenkansje: koop een in beslag genomen Ferrari 458

Wie durft…?

De Ferrari 458 is toch wel een van de meest begeerlijke moderne Ferrari’s, met zijn atmosferische V8. Een Speciale is natuurlijk de ultieme droom, maar met een ‘gewone’ 458 Italia zouden we ook dik tevreden zijn. Je kunt er nu eentje op de kop tikken voor een (potentieel) scherpe prijs.

De Belgische overheid heeft namelijk weer een dikke supercar van iemand afgepakt. Vorige maand veilden ze al een Huracán Performante Spyder, nu hebben ze een 458 Italia in de aanbieding. Daar worden we wel hebberig van.

De auto is traditioneel uitgevoerd in Rosso Corsa, met de zilverkleurige vijfspaaks velgen. Precies zoals we de auto destijds (16 jaar geleden alweer!) op de persfoto’s te zien kregen. Dit exemplaar is wel uitgevoerd met de optionele carbon kuipstoelen.

De Ferrari 458 levert 570 pk, wat meer dan genoeg is. De F8 Tributo – de laatste doorontwikkeling van de 458 – had 720 pk, maar wat moet je daar mee? Geef ons maar lekker een atmosferische V8 met 570 pk.

Volgens de kavelbeschrijving heeft deze Ferrari 84.700 kilometer gelopen, maar zo ziet de auto er niet uit. De bestuurdersstoel is behoorlijk versleten en achter de stoelen licht de bekleding zelfs los. Verder wordt er melding gemaakt van problemen met de handrem en een kofferklep die niet opent. En dan moet je nog maar afwachten wat er verder aan mankeert.

Zoals gewoonlijk bij dit soort veilingen gaat het dus weer om een ouderwetse gok. Op dit moment is er nog niet geboden, maar bieden kan vanaf €70.000 in de Finshop. De reserveprijs zal nog een flink stukje hoger liggen, want normaliter betaal je minstens €150k voor een 458. Al zal deze vast voor minder gaan. Je hebt nog acht dagen de kans om een bod uit te brengen, dus we zouden zeggen: sla je slag.