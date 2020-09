Deze Ferrari occasion is even zeldzaam als lelijk - Autoblog.nl

Zeldzaam is het zeker, deze Ferrari die als occasion aangeboden wordt, maar er zijn mooiere auto’s met een steigerend paard op de flank en grille.

Een lelijke Ferrari: is die er? Er zijn sowieso modellen die het nooit perse hebben gehaald bij de rest van wat het merk in huis had. De 400i bijvoorbeeld, een wat vage, bijna sedan-achtige Ferrari met een automaat ver voordat dat gemeengoed was. De Mondial, of de Dino GT4, vaak gezien als twee ‘net niet Ferrari’s’. Zelfs de F50 is volgens sommigen niet zo indrukwekkend als de F40 of Enzo. Kortom: ook het beste (steigerende) paard struikelt wel eens.

NART

Maar zo hard als de 365 GT NART Spyder is Ferrari niet vaak gestruikeld. Voor de duidelijkheid: dat is deze NART Spyder in het specifiek. Niet de bloedstollend mooie 275 GTB/4 NART Spyder en ook niet de gelijknamige 365 NART Spyder uit 1971, een soort Italiaanse Corvette op basis van de eveneens bloedmooie 365 GTB/4 Daytona. Nee, het gaat hier om een 365 GT NART Spyder.

Zeldzaam (lelijk)

De naam NART Spyder komt van North American Race Team en was een team van Luigi Chinetti ter promotie van Ferrari in de VS. De NART Spyder zelf is dan ook een visie van Chinetti voor een gave Ferrari waar een handjevol van zouden gebouwd worden. Dat is allemaal prima en het is ook cool dat je iets bouwt waar Ferrari hun naam aan verleent. In 1988 zag deze NART Spyder het voltooide levenslicht op basis van de toen bijna 20 jaar oude 365 GTB/4.

Maar het probleem wat eigenlijk iedereen heeft en had met de Ferrari 365 NART Spyder is dat ‘ie niet zo mooi is. De voorruit werd van een Ferrari 308 geleend wat in essence een compleet anders ontworpen auto is. De styling was hoekig maar dan ook met ronde vormen, het werkte net niet. Om nog maar te zwijgen over de voorkant met gigantische vierkante koplampen. De gigantische Ferrari-schilden aan weerszijden, het toenmalige logo van NART, laat het bijna lijken alsof dit een replica is.

Zeldzaam (an sich)

Dit is namelijk één van de twee NART Spyders in deze samenstelling. Deze zwarte is verhuisd naar Duitsland en daar staat hij nu te koop. Wie dacht dat het controversiële uiterlijk misschien de prijs kan drukken heeft het mis: deze zeldzame Ferrari wordt aangeboden als een zeldzame Ferrari. De prijs is daarmee 1.300.000 euro.

Ter administratie: de Ferrari NART Spyder is in essence een 365 met een V12. Deze levert in dit geval 358 pk en is handgeschakeld. Naar verluidt weegt de NART Spyder minder dan een 365 GTB/4, dus wat dat betreft is het misschien wel geweldig om mee te rijden. Kopen kan op deze Duitse occasionwebsite.

Met dank aan Bas Jelle voor de tip!