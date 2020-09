Toyota Yaris bijt spits af nieuwe tests Euro NCAP - Autoblog.nl

De dappere nieuwe Toyota Yaris begint een compleet nieuwe periode van de Euro NCAP met verve.

Er zijn een hoop gebieden waarop je kunt innoveren, maar de vriendelijkste blijft altijd veiligheid. Je wilt immers niet als fabrikant mensen de weg op sturen in compleet onveilige auto’s. Veiligheid heeft grote stappen gemaakt en niet in de laatste plaats vanwege strenge controles.

Euro NCAP

Die controle wordt in Europa uitgevoerd door de European New Car Assessment Programme, beter bekend als Euro NCAP. Elke auto die nu op de weg rijdt is in principe getest. In de praktijk, door een exemplaar van de auto met gesimuleerde passagiers (poppen) gewoon keihard tegen een muur te laten knallen. Dat doen ze al een gezond aantal jaren en er is sowieso een verband tussen extra veiligheid en de tests van de Euro NCAP.

(Bijna) niks veranderd

In theorie zijn die tests altijd hetzelfde. En aan het einde wordt gemeten hoe erg de auto de klappen opving voor de inzittenden. Ook de actieve veiligheidssystemen worden tegenwoordig getest, des te meer aan boord en des te beter ze werken, des te hoger de score. Maar goed, de hoofdcategorie is nog steeds hoe de carrosserie van de auto reageert op een solide object.

Vernieuwing

Dat recept is in principe niet veranderd, maar toch voert de Euro NCAP een kleine set wijzigingen door:

Nieuwe offset-aanrijding: het blok wat de auto raakt in de offset-aanrijding (waar alleen de rechterhelft van de auto een obstakel raakt) beweegt nu, in tegengestelde richting van de auto,

Zijdelingse impact is nu krachtiger,

Punten worden toegekend aan de middelen waarmee de auto na een ongeval hulp kan bieden: redding van de passagiers en mogelijkheden om hulpdiensten in te schakelen,

diverse wijzigingen aan de tests voor actieve veiligheidssystemen, waaronder achteruitrijden en afslaan over het pad van een voetganger,

Safety Assist neemt nu ook mee of de auto beschikt over middelen om alertheid te detecteren.

Euro NCAP voegt hier aan toe: “De 2020-beoordelingen verschillen aanzienlijk van die van de voorgaande jaren en de sterrenbeoordelingen mogen niet rechtstreeks worden vergeleken met die van de voorgaande jaren.”

Praktijk

Klinkt heel leuk, maar hoe zit dat in het echt? Gelukkig had de Euro NCAP al een auto klaar om deze wijzigingen te demonstreren. De eerste auto die ‘slachtoffer’ wordt van de Euro NCAP is de nieuwe Toyota Yaris.

Goed, de Yaris is niet bepaald een slachtoffer (de gebruikte witte exemplaren wel), want hij slaagt gewoon met vijf van de vijf sterren, dus de tests zijn niet ineens onmogelijk. Voor het beste vergelijk zou je eigenlijk een reeds geteste auto volgens de ‘2019-methode’ nog eens moeten testen.

Voor de Toyota Yaris maakt de nieuwe methode van de Euro NCAP niet uit, maar misschien dat enkele auto’s die net buiten die vijf sterren vielen een verschil kan maken.