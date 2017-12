Rolls-Royce in zee met rapper om Phantom te promoten

De Phantom is geen ouwelullenbak, yo. of zoiets.

Had dit idee 15 jaar geleden voorgeschoteld bij de board van Rolls-Royce en je kreeg thee naar je hoofd gesmeten. We leven in andere tijden en zelfs een conservatief merk als Rolls-Royce gaat lekker met de tijd mee. Om de nieuwe generatie Phantom te promoten is de autobouwer een deal aangegaan met de Britse rapper Skepta. Dat is die man op de foto’s, die met een regenpak naar Rolls-Royces komt kijken.

Volgens de rapper is de nieuwe Phantom uitermate geschikt als rijdende studio. Hij heeft zelfs een track gemaakt in het luxe vlaggenschip. Het liedje, genaamd Skepta RR, werd opgenomen tijdens een ritje door de Zwitserse Alpen. Een video van dit avontuur check je op Autojunk.

Toegegeven: als er één auto geschikt is om muziek in op te nemen, dan is het de Phantom wel. De auto beschikt over 130 kg aan isolatiematerialen om geluiden van buiten te kunnen filteren. Daarnaast hebben de ramen een dikte van 6 mm.

Rolls-Royce probeert een jonger koperspubliek te trekken. Dit offensief ging van start met de introductie van Black Badge. Modellen van het merk krijgen onder dit label een sportiever jasje en de auto’s worden donkerder uitgevoerd. What’s next? Een optreden van Lil Kleine bij de introductie van een nieuw model in Nederland?