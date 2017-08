Deze Ford Focus RS heeft een berg vermogen

Ford's favoriete tuner Mountune voorziet de Focus RS van 400 pk, voor weinig.

Mountune is de Europese divisie van Roush, een bekende Ford-tuneerder en NASCAR-renstal uit ‘Murica. De tuners is hard op weg om een soort AMG-achtige weg te bewandelen, want de integratie met Ford lijkt steeds verder te gaan. In het verleden was Mountune verantwoordelijk voor de Focus RS500. Van de nieuwe Focus RS is er nog niet zo’n officiële diehard variant, maar nu wel een officieuze.

Mountune heeft namelijk en pakketje ontwikkeld om de motor van de Focus RS (rijtest) op te pompen tot 400 pk en 560 Nm. Dat is respectievelijk 50 pk en 90 Nm meer dan de standaard RS tot zijn beschikking heeft. Er bestond al een ‘M375’-kitje voor de Focus RS van Mountune die het vermogen opvijzelde naar 375 pk. Het zal je dan ook niet verbazen dat de nieuwe kit ‘M400’ genoemd wordt. De prijs bedraagt 3.000 Euro.

Maar wacht! Er is meer! Mountune verkoopt klanten ook een sterkere manuele zesbak en geupgrade motoronderdelen als je nog meer vermogen uit je Ford wil peuren. Prettig als je bijvoorbeeld Kenny from the Block na wil doen met zijn Gymkhana-stunts.