Yohee, we hebben foto’s van de nieuwe BMW X2

BMW heeft 'm een camo-jas aangemeten, maar dat neemt niet weg dat je de kleine SUV goed kan zien.

Eerder zagen we al patenttekeningen voorbijkomen van de nieuwe BMW X2, maar dit zijn de eerste officiële foto’s van de auto in het eggie. Op de foto’s is goed de nieuwe vorm van BMW’s nieren te zien die we ook zagen op de 8 Serie concept. Daarnaast zie je dat de koplampen bij X-modellen níet de grille aanraken. Alleen daarom moet je dus al voor een X gaan. De kiekjes zijn de wereld ingeslingerd door de snobs van highsnobiety.

De X2 wordt echter niet per se een auto voor snobs, maar (ook) voor Otto Normalverbraucher. Ondanks dat de X2 de sportievere optie naast de in Born gebouwde X1 moet worden, deelt de X2 het platform met de X1. In de basis is dat hetzelfde FWD-platform dat ook de MINI’s en de -oh gruwel- 2-serie Active Busjes gebruiken. Maar ja, zowel de hippe baristas die de officiële doelgroep zijn voor dit model als de bejaarden die de auto daadwerkelijk kopen, geven geen fluit om RWD of FWD. Helaas laat BMW zich daardoor beïnvloeden.