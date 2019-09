Productieslot McLaren Speedtail duurder dan auto zelf

Eh, wat? Serieus? Man, man, man.

McLaren heeft een beetje bijzondere model- en naamstrategie. In principe is alles gebaseerd op dezelfde Nissan-motor. Er zijn er drie soorten ‘Series’, waarbij zelfs de instapper al erg snel is, er was immers niet veel mis met de de 570S als het gaat om prestaties.

Aan de andere kan is er de ‘Ultimate Series’. Nog altijd voorzien van dezelfde V8, in basis althans. Dit zijn de ultieme hypercars: veel vermogen, nog meer koppel en een prijskaartje waarvan je meteen in de lach schiet. Dat heeft McLaren goed voor elkaar, want meestal zijn deze zeer exclusieve hypercars al verkocht voordat de productie überhaupt gestart is. Dat is ook het geval bij de McLaren Speedtail. Deze auto is met zijn 1+2 layout (qua stoelen) een duidelijke hoedtik naar de legendarische McLaren F1.

Dat zorgt ervoor dat sommige mensen rare dingen gaan doen. Zo is er een bedrijf in Dubai genaamd ‘Tomini Classics’. Dit bedrijf handelt voornamelijk in relatief dure occasions, aardige sportwagens en het bekende werk qua klassiekers. In Pingjum of Ruurlo zou het een bezienswaardigheid zijn, maar in Dubai valt de collectie wellicht een beetje tegen.

Hun topstuk is echter geen auto, maar een zogenaamd ‘slot’. Voordat de auto’s geproduceerd gaan worden, worden de ‘slots’ toebedeeld aan de toekomstige eigenaren. Die maken vervolgens een astronomisch bedrag over en dan begint McLaren met het bouwen van de hypercar. Als je het goed doet, kun je met dit soort auto’s veel geld verdienen. Maar Tomini Classics wil er zelf ook aan verdienen.

De McLaren Speedtail gaat ongeveer 2 miljoen euro kosten, voor belastingen. Aangezien alle productieplaatsen al vergeven zijn, is zo’n ‘slot’ extra waardevol. Volgens Tomini Classics 3 miljoen, getuige hun advertentie op het mobile.de. Jazeker, mocht je de boot gemist hebben voor een productieplaats voor de McLaren Speedtail, kun je voor 5 miljoen euro alsnog eentje toevoegen aan de collectie. Wel even controleren met McLaren of het allemaal klopt.

Via: Carscoops