Deze G-Klasse wil betaald worden in bitcoins

Geef mijn m'n digitale geldjes!

Less is more, zeggen de Engelstaligen wel eens. De verkoper van deze G 300 neemt dit gezegde echter iets te letterlijk, door wel heel weinig over zijn auto te vertellen. De advertentie schittert door de afwezigheid van informatie. Dat maakt verder ook niet uit, want er is iets eigenaardigs aan de hand waar we aandacht aan willen besteden.

De adverteerder is namelijk niet geïntresseerd in ouderwetse flappen. Goud is immers uit de mode, die bitcoins moet je hebben! Het zou daarom zomaar kunnen dat de verkoper te druk bezig was met het minen van het virtuele geld, waardoor hij simpelweg de tijd niet had om ons het een en ander over zijn Geländewagen te vertellen.

Nou goed, dan doen wij dat wel. De G-Klasse in kwestie is een Mercedes-Benz G 300 GD uit ’92. In het vooronder van de oer-Duitse handgeschakelde SUV ligt een 3-liter zes-in-lijn dieselmotor die een prima 113 pk produceert. Het beestje heeft net iets meer dan 191 Nm aan koppel. Hoeveel hier nog van over is na een kleine 300.000 kilometer is dan weer de vraag. Aan de andere kant wordt de auto er met het toenemen van de kilometers ook niet minder om.

Hoewel de foto’s geen Zilveren Camera zullen krijgen, lijkt de auto nog in relatief goede staat te zijn. De wagen ziet er zowel van binnen als van buiten netjes uit. Natuurlijk kunnen we de mechanische staat zonder het zien van de onderhoudsgeschiedenis niet goed beoordelen, maar als we afgaan op onze intuïtie zal het wel ‘enigszins’ in orde zijn. Als liefhebber, en ogenschijnlijk bezitter van maar liefst twee G-Klasses, zal de adverteerder zijn Duitse liefdes niet zonder strijd laten wegkwijnen.

Houd er overigens wel rekening mee dat het bedrag in euro’s niet helemaal overeenkomt met het aantal bitcoins dat je ervoor uit zou geven. Doordat de koers van bitcoins de afgelopen maanden enorm in de lift zit, is de virtuele valuta op het moment van schrijven € 6.638 waard. Aangezien de verkoper er niet minder dan 3 wilt hebben, betekent dit dat je er omgerekend een kleine € 20.000 voor af mag gaan rekenen.

Bedankt aan Rutger voor de tip!