Zo weegt de Tesla Roadster op tegen de Agera RS

Twee auto's die op hun eigen gebied titanen zijn, maar welke is nu eigenlijk beter?

Toen Tesla vrijdag hun nieuwe Roadster onthulde en de wereld compleet overdonderde met idiote specificaties, veranderde het land der hypercars uit het niets. Hoewel het voorlopig in zekere zin nog gaat om fictie vs. feit, grepen wij de kans vast aan om hem tegenover de huidige King of Speed te zetten. De Agera RS, die inmiddels alweer enkele jaren meegaat, heeft immers bewezen successen. De wagen vestigde recentelijk nog een vijftal bizarre records, waarmee hij de volledig nieuwe Bugatti Chiron mooi even van de troon stootte. De wagen heeft tegenwoordig niet alleen de hoogste topsnelheid, maar rijdt bijvoorbeeld ook in bizar tempo van 0-400-0 km/u.

Dat laatste zou voor de Roadster eventueel nog mogelijk moeten zijn, maar wat betreft de topsnelheid pretendeert Tesla geenszins dat het dergelijke hoogtes gaat bereiken. Volgens Elon rijdt de wagen niet harder dan 250 mp/h, wat zich grofweg laat vertalen in 400 km/u. Maar gezien de idiote acceleratie van de elektrische raket is er misschien nog het een en ander om over te vechten. Om in 1,9 seconden naar de 100 km/u te knallen is namelijk ongehoord, zelfs voor wagens die er specifiek voor gebouwd zijn. De kwartmijl vreet hij in 8,8 seconden, wat meer dan een seconde sneller is dan de trots van Zweden.

Toch is de Agera RS absoluut geen zwakke speler. Als we de records even negeren en puur en alleen naar de specs kijken, zien we genoeg om van te smullen. Logisch natuurlijk, want de Koenigsegg is gemaakt om te imponeren. Met 1.176 pk en 1.280 Nm aan koppel uit een 5-liter V8 is het zonder meer een speciale bolide. Dat ‘ie deze cijfers in de praktijk ook nog kwijt kan maakt het feestje alleen maar mooier. Daarnaast is het ook nog eens een aerodynamisch wonder, terwijl nog maar moet blijken hoe goed de Roadster het op het circuit zal doen.

Dit gegeven wordt overigens niet geholpen door die enorm lading batterijen die de Tesla met zich meedraagt. Met maar liefst 200 kWh aan capaciteit zou hij met een beetje inzet zo’n 1.000 km ver moeten komen. Die afstand zal natuurlijk niet zomaar gehaald worden, zeker niet wanneer alle 10.000 Newtonmeters koppel een beetje vaardig worden gebruikt. Reken je gewicht en mogelijke oververhitting van het spul mee, dan lijkt de winnaar op dat gebied overduidelijk.

Over exclusiviteit hoeven we niet eens te beginnen. Koenigsegg bouwde in totaal 25 Agera’s RS, waarvan er maar liefst 10 nog voor het zien van de uiteindelijke wagen besteld werden. De ‘Founder Series’ van de Tesla Roadster zal met 1.000 exemplaren ook niet de meest voorkomende op de straten worden, maar hij komt bij lange na niet in de buurt van de uiterst zeldzame Koenigsegg. Dit blijkt overigens niet alleen uit de aantallen, maar ook uit de prijs. De Roadster in gelimiteerde oplage kost $ 250.000, terwijl de ‘normale’ versie voor een halve ton minder voor je deur staat. De Agera RS kon je bestellen voor enkele miljoenen.